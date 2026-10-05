Díra v zadním skle iPhone 15 Pro pustila dovnitř prach. Takhle to vypadalo

Na první pohled obyčejně rozbitá záda modrého iPhonu 15 Pro. Jenže u rámu zela velká díra a po otevření bylo jasné, že do telefonu se celé týdny dostával prach. Ten se usadil na rámu, na cívce bezdrátového nabíjení a lehce i na čočkách kamer. Jak taková oprava probíhá a proč se s prasklým zadním sklem nevyplatí čekat?
Modrý iPhone 15 Pro s dírou u rámu
Do servisu Tvrzenýsklo.cz v Praze 5 dorazil modrý iPhone 15 Pro s rozbitým zadním sklem. Praskliny se táhly přes celá záda. To samo o sobě není nic neobvyklého, zadní sklo je křehké a pád na tvrdou zem ho dokáže rozbít během okamžiku. Tady ale bylo něco navíc. U rámu chyběl kus skla a vznikla velká díra, kterou šlo zahlédnout vnitřní díly telefonu. Takový otvor už nefunguje jako kosmetická vada. Je to otevřené okno do útrob iPhonu. Telefon přitom dál fungoval, a právě to bývá zrádné. Majitelé rozbitých zad často odkládají opravu, protože se zdá, že se nic neděje. Uvnitř se ale mezitím děje docela dost.
Po otevření přišlo překvapení
Jakmile technik zadní sklo odklopil, ukázalo se, kolik toho díra za tu dobu pustila dovnitř. iPhone byl zevnitř zanesený prachem. Šedý povlak ležel na rámu, kolem modulu kamer i na dalších dílech. Prach se dostal lehce i na čočky kamery. Na fotkách to nevypadá dramaticky, ale právě tady vzniká problém do budoucna. Jemné částice na optice kazí ostrost fotek a čím déle tam zůstávají, tím hůř se odstraňují.
Cívka bezdrátového nabíjení pod vrstvou prachu
Nejvíc zanesená byla cívka pro bezdrátové nabíjení. Jde o plochou měděnou smyčku, přes kterou telefon přijímá energii z nabíječky, když ho na ni jen položíte. Na odklopeném skle byla pokrytá souvislou vrstvou prachu. Dobrá zpráva: cívka nebyla poškozená. Technik ji pečlivě očistil a použil znovu bez problémů. Bezdrátové nabíjení tak po opravě fungovalo jako dřív a nebylo potřeba měnit další díl.
Jak probíhá výměna zadního skla
Výměna zadního skla iPhonu 15 Pro není lepení nové fólie na záda. Je to odborná demontáž, při které se z telefonu vyndává řada dílů. Postup vypadá takto:
- 1. Telefon se vloží do originálního nahřívacího přístroje od Applu, který povolí lepidlo.
- 2. Opatrně odstraníme popraskané zadní sklo.
- 3. Rám se důkladně očistí od prachu, střepů i zbytků starého lepidla. Na čistý povrch pak jde nové podlepení, aby sklo správně drželo.
- 4. Nasadí se nové zadní sklo s již nainstalovanou cívkou pro bezdrátové nabíjení.
- 5. Zadní sklo zacvakneme do rámu iPhonu a necháme lehce zahřát, aby došlo k aktivování podlepení.
Právě čištění rámu se u tohoto kusu protáhlo nejvíc. Prachu bylo tolik, že bez něj by nové podlepení nedrželo spolehlivě.
Co hrozí, když se rozbité zadní sklo nechá být
Díra v zádech není jen estetický problém. Rizik je několik:
- 1. Voda. Otvorem se dovnitř snadno dostane vlhkost a stačí déšť nebo mokrá linka, aby se telefon utopil.
- 2. Prach. Ten se dál hromadí na dílech. V tomto případě ho už bylo tolik, že hrozilo znehodnocení zadního foťáku.
- 3. Střepy a baterie. V krajních případech mohou střípky ze skla propíchnout baterii. Ta se pak nafukuje a může zespodu poškodit i displej.
Pokud se záda iPhonu začnou vyklenovat nebo telefon nezvykle hřeje, je rozumné přestat ho používat i nabíjet a nechat ho zkontrolovat odborníkem. Nafouklou baterii nikdy neotvírejte sami.
Výsledek po 60 minutách
Celá oprava zabrala 60 minut. Z telefonu, který měl v zádech díru a uvnitř vrstvu prachu, se stal iPhone 15 Pro s novým zadním sklem, čistým rámem a funkčním bezdrátovým nabíjením. Na opravu se vztahuje záruka 2 roky. A hlavně: telefon je znovu uzavřený, takže voda ani prach už nemají kudy projít.
- Rozbité zadní sklo se dá snadno přehlížet, dokud telefon funguje. Tenhle iPhone 15 Pro ukazuje, že dírou v zádech se dovnitř dostane víc, než je na první pohled vidět. Výměnu na počkání s diagnostikou zdarma dělá servis Tvrzenýsklo.cz v Praze 5, podrobnosti jsou na stránce výměna zadního skla iPhonu.
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