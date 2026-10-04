Spouští se vám omylem Fotoaparát na iPhonu? Tohle gesto můžete jednoduše vypnout

Rychlý přístup k Fotoaparátu ze zamčené obrazovky patří mezi funkce iPhonu, které člověk buď používá prakticky neustále, nebo jej dokážou čas od času pořádně potrápit. Stačí totiž na zamčené obrazovce přejet prstem doleva a Fotoaparát je okamžitě připravený k focení. To je skvělé ve chvíli, kdy potřebujete rychle zachytit nějaký moment, o něco méně už tehdy, když stejné gesto provedete omylem při vytahování telefonu z kapsy či tašky.
Pokud tuto zkratku nepoužíváte, iOS naštěstí umožňuje gesto zcela deaktivovat. Nemusíte přitom vypínat Fotoaparát na zamčené obrazovce jako takový. Změna se týká pouze přejetí prstem doleva, takže k fotoaparátu můžete nadále přistupovat jiným způsobem.
Jak vypnout gesto pro spuštění Fotoaparátu
Celé nastavení zabere jen několik sekund. Na iPhonu spusťte Nastavení a klepněte na Fotoaparát. Zde vyhledejte položku Přejetím na zamčené obrazovce otevřít Fotoaparát a příslušný přepínač deaktivujte. Od této chvíle už přejetí prstem doleva na zamčené obrazovce aplikaci Fotoaparát nespustí.
Pokud si později uvědomíte, že vám rychlé gesto přece jen chybí, stejnou cestou jej můžete kdykoliv znovu aktivovat. Fotoaparát navíc můžete i nadále otevírat jinými způsoby. K dispozici zůstává například jeho ovládací prvek na zamčené obrazovce či Ovládací centrum a u podporovaných novějších iPhonů také samostatné Ovládání fotoaparátu.
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Jde o drobné nastavení, které ale stojí za vyzkoušení zejména v případě, že Fotoaparát ze zamčené obrazovky gestem prakticky nikdy nespouštíte. Zbavíte se tak nechtěného otevírání aplikace, aniž byste přišli o ostatní možnosti rychlého přístupu k focení.