Potřebujete se soustředit nebo přehlušit okolí? iPhone má přímo v iOS skrytou užitečnou funkci

Pokud se při práci potřebujete odstřihnout od ruchu kanceláře, dopravy nebo třeba hlasitého okolí, nemusíte hned instalovat další aplikaci s ambientními zvuky. Přímo v iOS je totiž k dispozici funkce Zvuky na pozadí, která dokáže nepřetržitě přehrávat nejrůznější zvukové kulisy. Původně jde o součást funkcí Zpřístupnění, velmi dobře ale poslouží prakticky komukoliv při práci, studiu nebo relaxaci.
Výběr je přitom poměrně bohatý. K dispozici jsou různé varianty šumu, oceán, déšť, potok, oheň nebo noční zvuky, ale také ruch připomínající konverzaci lidí, páru či zvuky letadla, lodi, autobusu a vlaku. Nechybí ani déšť dopadající na střechu nebo klidná noc. Jednotlivé zvuky si iPhone při prvním použití stáhne, poté je lze přehrávat také bez připojení k internetu.
Jak zapnout Zvuky na pozadí
Na iPhonu otevřete Nastavení → Zpřístupnění → Zvuk a obraz → Zvuky na pozadí. Zde funkci aktivujte a po klepnutí na Zvuk si vyberte kulisu, která vám vyhovuje. Nastavit můžete také její hlasitost a chování při současném přehrávání jiného mediálního obsahu.
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Pokud si Zvuky na pozadí oblíbíte, rozhodně není nutné pokaždé procházet Nastavení. Otevřete Ovládací centrum, podržte prst na volném místě, zvolte Přidat ovládací prvek a vyhledejte Zvuky na pozadí. Poté je můžete zapínat přímo odsud, měnit přehrávaný zvuk i upravovat jeho hlasitost.
Výhodou je především jednoduchost celého řešení. Není potřeba žádné předplatné ani samostatná aplikace a po stažení zvuků ani internetové připojení. Pokud tedy při soustředění pravidelně pouštíte déšť, šum nebo třeba zvuky jedoucího vlaku, stojí tato nenápadná funkce iOS minimálně za vyzkoušení.