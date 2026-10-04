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Polda 1: Jak svérázný Pankrác a hvězdný dabing odstartovali kult české adventury

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J. VajdákJan Vajdák
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V prosinci 1998 vtrhla na obrazovky tuzemských osobních počítačů adventura Polda. Vývojáři tehdy vsadili na ryze kreslenou stylizaci a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru svérázné české vesnice Lupany, kde se začal psát příběh nejoblíbenější domácí herní ságy.

Malovaná grafika s nezaměnitelnou atmosférou

Vizuální stránka stavěla na ručně kreslených 2D pozadích v tehdy standardním rozlišení 640 × 480 bodů. Každá herní obrazovka překypovala vtipnými detaily, karikaturními postavičkami a rázovitým humorem, který u tuzemských hráčů okamžitě zlidověl. Kreslený styl navíc dokázal elegantně zamaskovat dobová technická omezení a propůjčil celému titulu svébytný groteskní ráz, který spolehlivě baví i dnes.

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Hvězdný dabing v čele s Luďkem Sobotou

Skutečným triumfem projektu se stal profesionální dabing. Ústřední role popleteného policisty Pankráce připadla Luďku Sobotovi, jehož typický komediální projev vtiskl hlavní postavě nezaměnitelnou tvář i duši. V dalších skvělých rolích navíc zazářili herci jako Petr Nárožný, Jiří Lábus, Pavel Pípal nebo Petra Hanžlíková. Špičkové herecké výkony povýšily i bláznivější dialogy na úroveň skvělé televizní komedie.

Začátek nejdelší české herní série

Tradiční hratelnost typu point-and-click nabízela sbírání předmětů a řešení často absurdních úkolů při vyšetřování záhadného únosu v obci. Ačkoliv byla herní doba poměrně krátká a některé logické hádanky vyžadovaly metodu pokus-omyl, kouzlo prvního dílu zafungovalo dokonale. Hráli jste prvního Poldu?

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