Meta v září vystřelila o 27 %. Pomohl nový AI asistent i právní dohoda

Komerční sdělení: Akcie společnosti Meta zažily v září mimořádně silný měsíc. Jejich cena vzrostla o 27 %, což představuje nejlepší měsíční výkon od roku 2022. Za růstem stojí především pozitivní reakce investorů na novinky v oblasti umělé inteligence, ale také ústup jednoho z významných právních rizik, které nad firmou dlouhodobě viselo.
Meta sází na nového AI asistenta
Jedním z hlavních impulzů pro akcie byl debut nového osobního AI asistenta Muse. Ten podle dostupných údajů překonal hranici pěti milionů stažení za méně než měsíc a v rychlosti adopce tak předstihl konkurenční nástroje jako ChatGPT, Grok nebo Claude.
Muse má ambici být více než jen chatbot. Dokáže za uživatele řešit praktické úkoly, například rezervovat letenky, vyplňovat formuláře nebo odesílat e-maily. Meta tím chce umělou inteligenci postupně posunout od nástroje pro konverzaci k osobnímu asistentovi, který dokáže samostatně vykonávat konkrétní úkoly.
Zdroj: XTB
Další podporu přinesla výroční konference Connect, na které Mark Zuckerberg označil Muse za jeden z klíčových prvků budoucí produktové a obchodní strategie společnosti. Meta zároveň představila Muse Charm, nový hardwarový doplněk plánovaný na prosinec. Ten má umožnit komunikaci s AI bez nutnosti odemykat telefon nebo otevírat konkrétní aplikaci. Podrobnější specifikace zařízení však zatím společnost nezveřejnila.
Ústup právního rizika pomohl sentimentu
Pozitivní náladu kolem Mety navíc připravilo už druhé pololetí srpna, kdy společnost dosáhla historického mimosoudního vyrovnání ve výši přibližně 16,7 miliardy dolarů s americkými státy, které ji žalovaly kvůli fungování jejích sociálních platforem a jejich dopadům na mladistvé.
Meta obvinění odmítla a požadavky označila za nepřiměřené. Současně se ale zavázala k technologickým a legislativním opatřením zaměřeným na větší ochranu mladistvých.
Pro investory byla důležitá především struktura celé dohody. Částka nebude uhrazena jednorázově, ale postupně během deseti let. Plná úhrada je navíc spojena s podmínkou, že obdobná opatření přijmou také konkurenční platformy, například YouTube nebo TikTok. Trh tak dohodu vnímal jako odstranění části dlouhodobé právní nejistoty kolem společnosti.
Silný zářijový růst tak navazuje na výrazné zotavení z letního minima. Od poloviny srpna, kdy akcie Mety klesly přibližně na 540 dolarů, jejich cena vzrostla zhruba o 33 %. Od začátku roku pak akcie stále vykazují růst přes 11 %.
Meta tak vstupuje do poslední části roku s výrazně lepším sentimentem. Investoři nyní sledují především to, zda dokáže společnost rychlou adopci AI produktů proměnit také v dlouhodobější růst příjmů a zisků.
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