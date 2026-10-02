Máte v Poznámkách chaos? Dynamické složky na iPhone vám je roztřídí automaticky

Jakmile se v aplikaci Poznámky nahromadí desítky nebo stovky záznamů, klasické složky přestávají být úplně ideální. Každou novou poznámku totiž musíte ručně uložit tam, kam patří, a při větším množství obsahu se v tom dá poměrně rychle ztratit. Právě tady přicházejí ke slovu dynamické složky, které dokážou část organizace udělat za vás.
Na rozdíl od obyčejné složky totiž neobsahují poznámky, které jste do ní ručně přesunuli. Fungují pomocí filtrů a automaticky zobrazují všechny záznamy odpovídající nastaveným podmínkám.
Jedna poznámka může být na několika místech
Dynamická složka může například zobrazovat všechny poznámky s určitým tagem, sdílené záznamy nebo poznámky obsahující přílohy. Jakmile některá poznámka přestane splňovat nastavené pravidlo, ze složky zase automaticky zmizí.
Praktické je hlavně to, že jednu poznámku nemusíte zařadit pouze na jedno místo. Pokud splňuje pravidla několika dynamických složek, zobrazí se ve všech. Poznámka k pracovní cestě tak může být současně mezi pracovními materiály i mezi záznamy označenými tagem pro cestování.
To se hodí zejména při studiu, vedení několika projektů nebo třeba ukládání receptů, nákupních seznamů a různých podkladů, ke kterým se chcete později rychle vracet.
Jak vytvořit dynamickou složku v Poznámkách
Samotné nastavení zabere jen chvíli:
- Otevřete na iPhonu aplikaci Poznámky.
- Přejděte na obrazovku se seznamem složek.
- Klepněte vlevo dole na ikonu pro vytvoření nové složky.
- Vyberte, kam chcete složku uložit.
- Zvolte možnost Převést na dynamickou složku.
- Nastavte pravidla, podle kterých se mají poznámky filtrovat.
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Po uložení už není potřeba obsah složky ručně spravovat. Poznámky se v ní budou objevovat podle toho, zda odpovídají nastaveným podmínkám.
Dynamické složky dávají největší smysl ve chvíli, kdy Poznámky používáte pravidelně a nechcete každou novou položku neustále někam přesouvat. Stačí si jednou promyslet systém tagů a filtrů a aplikace pak udržuje jednotlivé skupiny aktuální sama. Z obyčejného seznamu poznámek se tak může poměrně snadno stát podstatně přehlednější pracovní systém.