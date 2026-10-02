Nový bezpečnostní trik v iPhone selhal. Policie našla způsob, jak ho zmrazit

Společnost Magnet Forensics údajně našla způsob, jak obejít bezpečnostní funkci Inactivity Reboot, kterou Apple zavedl v aktualizaci iOS 18.1. Zjištění serveru 404 Media naznačují, že tvůrci populárního odemykacího nástroje GrayKey vyvinuli řešení, díky kterému si uzamčený telefon i po vynuceném restartu zachová stav pro následnou extrakci dat.
Komplikace pro vyšetřovatele i zloděje
Funkce Inactivity Reboot automaticky restartuje iPhone v případě, že nedojde k jeho odemčení po dobu 72 hodin. Tím se zařízení vrátí do maximálně zabezpečeného stavu BFU (Before First Unlock), ve kterém jsou citlivá data tvrdě chráněna šifrovacími klíči až do prvního zadání správného kódu. Pro policejní složky to představuje zásadní překážku, protože získání povolení k prohlídce nebo převoz telefonu do laboratoře často trvá déle než tři dny. Opatření rovněž ztěžuje situaci zlodějům, kterým zkracuje časové okno na prolomení ochrany v méně restriktivním stavu AFU (After First Unlock), během kterého zůstává v operační paměti přístupná větší část dat.
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Zmrazení stavu a manipulace s časem
Podle uniklého videa z počátku roku 2025, které bylo určeno výhradně pro orgány činné v trestním řízení, nabízí Magnet Forensics nové hardwarové zařízení s názvem GrayKey Preserve a speciální režim Evidence Preservation Mode. Tyto nástroje dokážou zachytit a udržet iPhone ve stavu AFU i ve chvíli, kdy u něj dojde k fyzickému restartu nebo ztrátě napájení. Vyšetřovatelé si tak mohou data bezpečně zmrazit, aniž by k nim ihned přistupovali, a v klidu vyčkat na potřebný soudní příkaz k prohlídce.
Technické pozadí celého postupu video neupřesňuje. Bezpečnostní výzkumnice Jiska Classen se však domnívá, že nástroj pravděpodobně manipuluje se systémovými hodinami iPhonu nebo dokáže cíleně vypínat procesy zodpovědné za vypršení platnosti datových klíčů. Zástupci Applu ani Magnet Forensics se k situaci oficiálně nevyjádřili. Běžného uživatele asi výše uvedené příliš zajímat nebude. Pokud ale tento postup více napomůže odhalování trestné činnosti, bude to jedině dobře.