Chystáte se příští týden k volbám? Ministerstvo vnitra radí, jak u nich použít občanku v mobilu

Příští týden čekají Českou republiku další volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí, společně s nimi pak ve vybraných obvodech proběhne také první kolo voleb do Senátu. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00. A jelikož už dnes nemusíte svou totožnost prokazovat jen klasickou plastovou občankou, Ministerstvo vnitra při této příležitosti připravilo krátké instruktážní video zaměřené právě na využití eDokladů u voleb.
🗳️ Chcete se ve volební místnosti prokázat eDokladem a nevíte, jak na to?
Stručný návod na Vás čeká v dalším videu.
Váš hlas, Vaše volba.#volby2026 pic.twitter.com/4OhosouDrh
— Ministerstvo vnitra (@vnitro) October 2, 2026
Pokud tedy máte občanský průkaz uložený v aplikaci eDoklady, můžete jej využít i ve volební místnosti. Ministerstvo spolu s Digitální a informační agenturou nicméně doporučuje připravit se ještě před samotným příchodem k volební komisi. Především je potřeba mít nainstalovanou aktuální verzi aplikace eDoklady. Během posledních 48 hodin před návštěvou volební místnosti je pak vhodné aplikaci otevřít s připojením k internetu a zkontrolovat, zda se u dokladu zobrazuje informace „Digitální výpis je platný“. Data v digitálním dokladu totiž nesmí být při ověřování starší než 48 hodin.
Přímo ve volební místnosti pak Ministerstvo doporučuje otevřít eDoklady ještě předtím, než vás komise vyzve k prokázání totožnosti, aby měla aplikace dostatek času načíst potřebná data. Samozřejmostí je také ověřit si předem, že ji dokážete odemknout pomocí nastaveného PINu či biometrie. Celý postup nyní Ministerstvo vnitra ukazuje i ve svém krátkém videu zveřejněném v rámci informační kampaně „Váš hlas, Vaše volba“, takže pokud chcete letos nechat fyzickou občanku doma a vyrazit k volbám jen s telefonem, určitě stojí za zhlédnutí.
co takhle elektronický hlasování, aby se člověk nikam nemusel táhnout s obálkou, když už má tu datovku, eObčanku, bankovní ID a identitu občana?