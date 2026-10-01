Globální přístup ke hrám mění způsob, jakým hráči zůstávají ve spojení i na cestách

Cestování už neznamená, že musíte svou knihovnu na Steamu nechat zcela za sebou, praktický postup se však změnil. Steam uvádí, že prodej fyzických dárkových karet Steam v maloobchodě bude po vyprodání stávajících zásob ukončen a že prodejcům by zásoby měly dojít do konce roku 2026. Digitální dárkové karty Steam zůstanou k dispozici, takže při přípravách se můžete soustředit na přístup k účtu, kompatibilní kredit a zvolené zařízení namísto hledání fyzické karty v místě dočasného pobytu. Cestující tak musí už před odjezdem zohlednit regionální a měnové podmínky.
Dárkové karty Steam lze koupit online u digitálních prodejců a na tržištích, která nabízejí kódy k uplatnění. Cestovatel, který se v zahraničí rozhodne koupit Steam gift card, může zvolit digitální kredit, aniž by musel hledat zbývající fyzické karty v obchodech. Eneba představuje jednu z dobrých možností: jde o digitální tržiště s dárkovými kartami a dalšími digitálními produkty, které nabízí ověřené prodejce a na produktových stránkách uvádí informace o regionální kompatibilitě a platformě. Tyto viditelné údaje cestovatelům pomáhají posoudit regionální kompatibilitu ještě před výběrem kreditu Steam pro svůj účet.
Přístup přes zařízení umožňuje hrát i na cestách
Přenosné zařízení se díky mobilním nástrojům Steamu a funkci Remote Play stává součástí cestovní výbavy. Remote Play streamuje hru z počítače se spuštěným Steamem do jiného počítače, telefonu, tabletu, televize nebo kompatibilního zařízení pro virtuální realitu. Hra nadále běží na hostitelském počítači, takže průběh relace závisí na kvalitě připojení mezi zařízeními. Samostatné aplikace Steamu slouží ke správě účtu, nakupování, streamování přes Steam Link i chatování. Díky nim máte důležité funkce účtu stále po ruce.
Tento přístup z telefonu nedělá samostatné herní zařízení. Udržuje známou knihovnu dostupnou i mimo hlavní počítač, pokud mají hostitelské i přijímající zařízení vhodné připojení.
Sdílené relace a hraní offline slouží různým potřebám
Funkce Remote Play Together nabízí stálým herním skupinám konkrétní způsob, jak se během cesty sejít. Jeden hráč vlastní a spouští podporovanou hru s lokálním multiplayerem, ke které se pak online připojí pozvaní přátelé. Steam uvádí, že se mohou zúčastnit až čtyři hráči, při rychlém připojení i více. Přátelé z různých zemí tak mohou sdílet jednu relaci, zatímco hra běží u hostitele.
Režim offline pokrývá jiné situace na cestách. Umožňuje používat vhodné hry přes Steam, aniž by bylo nutné se pokaždé znovu připojovat k síti Steam, což se hodí pro hraní jednoho hráče, když není potřeba přístup k internetu ani aktualizace. Na let nebo cestu vlakem je tento režim vhodný, pokud je hra před cestou náležitě připravena. Nenahrazuje multiplayerovou relaci s připojením, ale dává sólovému hraní jasné místo v plánu.
Příprava účtu určuje další krok
Dočasná cesta není důvodem měnit region obchodu Steam tak, aby neodpovídal hráčovu trvalému bydlišti. Většina produktů zakoupených přímo pro účet nemá regionální omezení, mohou je však mít dárky a CD klíče od třetích stran. Příslušná omezení najdete v informacích o produktu nebo dárku a kódy do Peněženky lze uplatnit pouze v měně Peněženky Steam uživatele. Tyto podrobnosti stanovují praktické hranice pro mezinárodní hraní, aniž by hráče připravovaly o přístup ke stávající knihovně.
Pokračující dostupnost digitálních dárkových karet zvyšuje význam přípravy účtu. Před cestou si ověřte cílovou platformu, zkontrolujte regionální kompatibilitu a vyberte kredit, který odpovídá měně peněženky vašeho účtu. Nástroje Steamu dostupné na různých zařízeních a kompatibilní digitální kredit nyní tvoří praktický základ pro udržení spojení i v zahraničí.
Eneba, digitální tržiště s dárkovými kartami a dalšími digitálními produkty, nabízí ověřené prodejce a na produktových stránkách uvádí informace o regionální kompatibilitě a platformě. Tato přehlednost usnadňuje výběr vhodného kreditu před odjezdem.