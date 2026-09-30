T-Mobile slaví 30 let od spuštění své sítě. Dnes propojuje více než 6,6 milionu zákazníků

Přesně před třiceti lety, 30. září 1996, zahájila společnost RadioMobil komerční provoz mobilní sítě Paegas. Mobilní telefon tehdy přestal být luxusem pro úzkou skupinu uživatelů a započala éra, během níž se mobilní komunikace stala běžnou součástí života prakticky každého člověka. Dnes T-Mobile poskytuje služby více než 6,6 milionu zákazníků, jeho 5G síť dle ČTÚ pokrývá 99,3 % české populace a podle aktuálního nezávislého hodnocení Opensignal má nejlepší mobilní síť v České republice.
Za třicet let se přitom zásadně změnilo nejen to, jak lidé telefonují, ale především k čemu síť používají. Z infrastruktury určené původně především pro hlasové hovory se stala technologická platforma, přes kterou lidé komunikují, pracují, sledují televizi, nakupují, využívají bankovní služby nebo přistupují k digitálním službám státu. Jen za poslední rok vzrostla spotřeba mobilních dat v síti T-Mobile o dalších 23,5 %.
Od prvních SMS k 5G a umělé inteligenci
Síť Paegas odstartovala provoz v roce 1996 společně s nástupem GSM. Začínají fungovat SMS. O rok později přišel Twist – první předplacená karta v Česku – a v roce 1998 umožnil Paegas společně s Expandia Bankou ovládat bankovní účet přímo z mobilního telefonu. Česká republika se tím stala teprve třetí zemí na světě s podobnou službou.
Na přelomu tisíciletí následoval mobilní internet a GPRS, v roce 2002 se Paegas změnil na T-Mobile a v roce 2005 operátor jako první v Česku spustil síť třetí generace UMTS. V roce 2012 se Mladá Boleslav stala prvním českým městem celoplošně pokrytým LTE sítí T-Mobile a v listopadu 2020 operátor komerčně spustil 5G.
Proměňovala se ale i samotná značka. T-Mobile postupně rozšířil své služby od mobilní komunikace k pevnému internetu, televizi MAGENTA TV, ICT, cloudu, kybernetické bezpečnosti, kampusovým 5G sítím nebo internetu věcí. V posledních letech přidal vlastní zařízení T Phone, zákaznický program Magenta Moments a služby využívající umělou inteligenci.
„Za posledních třicet let jsme vyrostli z mobilního operátora v technologického partnera pro miliony zákazníků. Technologie za tu dobu změnily prakticky každou část našich životů – způsob, jakým komunikujeme, pracujeme i jak jsme spolu navzájem propojeni. Náš příběh ale nikdy nebyl jen o sítích a technologiích. Je především o lidech – zákaznících, kteří nám důvěřují, partnerech, kteří rostou společně s námi, a zaměstnancích, jejichž energie a nápady tuto cestu umožnily. Třicet let je příležitost ohlédnout se za tím, co jsme společně dokázali, ale především přemýšlet o tom, co přijde dál a soustředit se na další vývoj,“ říká Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
Více než dva miliony zákazníků v Magenta Moments
Právě vztah se zákazníky chce T-Mobile stavět do centra svého dalšího rozvoje. Jedním z příkladů je zákaznický program Magenta Moments, který operátor v roce 2023 spustil jako první v rámci skupiny Deutsche Telekom. Za pouhé tři roky se do něj prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile zaregistrovaly více než dva miliony uživatelů.
Program přitom není jen katalogem slev. Pro operátora se postupně stal platformou, prostřednictvím které značka komunikuje se zákazníky a nabízí jim vlastní i partnerské výhody, soutěže, dárky a zážitky. Jen během letošního léta si více než 200 tisíc zákazníků vyzvedlo některý z fyzických dárků. Podzim pak T-Mobile spojí přímo s oslavami svého třicátého výročí: myslí nejen na své zaměstnance, ale i zákazníky, kteří v Magenta Moments najdou narozeninové soutěže, slevy a zábavu, na neziskový sektor, pro který byl vypsán speciální grant a také na širokou veřejnost, která se může těšit na speciální světelné překvapení.
Síť, která za třicet let nevystoupila z hlavní role
Technologie se za tři desetiletí několikrát kompletně proměnily, kvalitní síť ale zůstává základem služeb operátora. Každý rok T-Mobile investuje do síťové infrastruktury miliardy korun. Podle údajů ČTÚ dosáhlo na konci srpna pokrytí populace 5G sítí 99,3 % a nejrychlejší vysokorychlostní připojení operátora je dostupné více než 1,4 milionu domácností.
Aktuální nezávislá analýza Opensignal, založená na datech z dubna až června 2026, označila síť T-Mobile za nejlepší mobilní síť v České republice. Operátor zvítězil ve 13 z 15 sledovaných kategorií, z toho v osmi samostatně, a dosáhl mimo jiné průměrné rychlosti stahování 72,3 Mb/s. Opensignal ocenil také konzistentní kvalitu připojení a rozsah mobilního i 5G pokrytí.
Budoucnost bude hlavně o datech
Vývoj přitom nekončí u dnešního 5G. T-Mobile testuje a připravuje technologie, které mají síť posunout do další fáze – od 5G Standalone přes další rozvoj optické infrastruktury a pokrytí železničních koridorů až po využití umělé inteligence při provozu sítí a digitálních služeb. Letos například v reálném provozu ověřil také kombinaci mobilní základnové stanice umístěné na dronu a satelitního připojení a ve vývoji inovací se nadále pokračuje.
„Před třiceti lety bylo velkou změnou už to, že se mobilní telefon dostal k běžným lidem. Dnes od sítě očekáváme, že bude prakticky neustále a všude plně k dispozici a propojí nejen lidi, ale také domácnosti, firmy, dopravu nebo celé průmyslové provozy. A s nástupem umělé inteligence se otevírá další kapitola toho, jak může technologie proměnit náš každodenní život. Co se nezměnilo, je náš úkol: vytvářet technologie, které lidem umožní být spolu a využívat možnosti digitálního světa na maximum. T means connecting your world,“ uzavírá Melinda Szabó.