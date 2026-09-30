Neznámé číslo na iPhonu: iOS udělá první krok, zbytek zjistíte za pár vteřin

iPhone se k neznámým číslům chová zdrženlivě. Nezobrazí jméno volajícího, protože Apple nepracuje s žádnou globální databází identifikace, a nechává rozhodnutí na vás. To má výhody v soukromí, ale v praxi to znamená, že zmeškaný hovor je jen číslo bez kontextu. První, co se hodí udělat, je zjistit, kdo vám volal
Co iOS nabízí
V Nastavení, v sekci Aplikace a Telefon, najdete volbu Ztlumit neznámé volající. Když ji zapnete, hovory z čísel, která nemáte v Kontaktech, nikdy nezazvoní — rovnou spadnou do hlasové schránky a objeví se v seznamu hovorů. Je to hrubý nástroj: odfiltruje otravné hovory, ale i doktorku nebo kurýra. Vyplatí se proto seznam hovorů občas projít.
Zadáte číslo a hned vidíte, s čím mají zkušenost ostatní.
Doplňkem jsou aplikace třetích stran
iOS umožňuje takzvaná Call Blocking & Identification rozšíření, která dodají seznam čísel systému. Funguje to slušně u velkých mezinárodních kampaní, ale u lokálního telemarketingu bývá databáze pozadu. Rychlejší je podívat se, co k číslu napsali lidé, kterým už volalo.
Zahraniční čísla
Zvláštní kapitolou jsou hovory z předvoleb, které v Česku běžně nevidíte. Klasika je jedno zazvonění a zavěšení, s cílem, abyste zavolali zpět na tarifikované číslo. Než to uděláte, ověřte si, odkud číslo vlastně je — přehled mezinárodních předvoleb napoví, jestli jde o zemi, se kterou máte co do činění, nebo o něco úplně jiného.
Detail čísla i s komentáři a hodnocením.
Podvody, které chodí i na iPhone
Falešná bankovní bezpečnostní linka. Údajný Apple Support, který řeší napadení Apple ID. Doručovatel s doplatkem cla. Společné mají to, že chtějí kód z SMS nebo platbu hned. Apple ani banka po telefonu ověřovací kód nikdy nechtějí. Konkrétní čísla i s průběhem hovoru najdete mezi popsanými podvody
Praktický zvyk
Zmeškaný hovor neznámého čísla neřešte hned zpětným voláním. Číslo zkopírujte, ověřte a podle výsledku ho buď uložte do kontaktů, nebo v seznamu hovorů zvolte Blokovat volajícího. Pár vteřin práce, které ušetří spoustu vyrušení.