Apple vydal příručku Budování zdravých digitálních návyků: Příručka pro rodiny

Apple v rámci iOS 27, iPadOS 27 a macOS Goden Gate značně vylepšil možnosti rodičovského dozoru nad tím, co vaše děti dělají na svých počítačích, iPhonech nebo iPadech. Protože je bezpečnost dětí pro Apple opravdu důležitá, vydal také novou příručku, která nese název Budování zdravých digitálních návyků: Příručka pro rodiny. Ta vznikla ve spolupráci společnosti Apple a americké akademie pediatrů. Tedy zcela upřímně nazývat to příručkou může snad jen Apple. Ve skutečnosti se totiž jedná o čtyři body, které si přečtete za pár minut a zjistíte v nich, jak se s dítětem bavit o tom, jak dlouho má trávit čas u obrazovky, jak vytvořit dětský účet, který ochraňuje děti a přizpůsobit jej jejich věku. Zjistíte také jak nastavit bezpečností pravidla pro webové stránky a aplikace a v neposlední řadě pak zjistíte, jak si vytvořit harmonogram používání jednotlivých funkcí. Zjistíte také jak spravovat komunikaci, kdy určujete, s kým může dítě komunikovat.
Jedná se o zajímavé věci, ale tak nějak jsem doufal, že budou více vysvětlené a dozvíte se, proč má dítě trávit u obrazovky právě tolik času kolik má a vše bude trošku podrobnější. Bohužel se zde spíše dočkáte jen toho, jak věci nastavit, ale proč, to už v příručce nenajdete. Každopádně, pokud chcete využívat rodičovský dozor v nových systémech, tak se o něm vše potřebné dozvíte přímo zde.