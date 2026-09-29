TSBOHEMIA.CZ zrychluje dodání objednávek! Nově nabízí dopravu zdarma a doručení druhý den

Komerční sdělení: Rychlost doručení se u e-shopů stává jedním z hlavních faktorů při rozhodování, kde vlastně nakoupit. TSBOHEMIA.CZ se proto snaží celý proces od objednávky až po převzetí zboží maximálně zkrátit a u vybraných produktů dnes umožňuje objednávat až do pozdního večera s doručením už následující pracovní den. U každého produktu navíc zákazník rovnou vidí konkrétní čas, do kterého musí objednávku dokončit, aby mohla být ještě tentýž den předána přepravci.
Objednávat můžete klidně až do 22:00
Nejzajímavější je celý systém u zboží dostupného na centrálním skladu v Olomouci. Objednávku lze v takovém případě vytvořit až do 22:00, pouze v neděli je hranice posunuta na 21:00. U produktů skladem v Brně nebo Ostravě může být nejzazší čas objednání dřívější a vždy jej najdete přímo u konkrétního produktu. TSBOHEMIA uvádí, že 95 % všech objednávek dokáže vyexpedovat tak, aby je přepravci doručili do druhého dne. Zbývajících 5 % se může opozdit kvůli samotnému přepravci.
Rychlé doručení přitom není omezené jen na klasické balíčky. TSBOHEMIA.CZ nabízí doručení do více než 33 000 boxů a výdejních míst po celé České republice a při využití PPL lze objednávat až do 22:00 s doručením následující pracovní den. V případě PPL boxů a výdejních míst je navíc doprava zdarma, přičemž samotná síť PPL zahrnuje více než 10 800 boxů a výdejních míst. Zdarma lze využít také doručení PPL přímo na adresu, pokud hodnota objednávky dosáhne alespoň 500 Kč.
Druhý den mohou dorazit i velké spotřebiče
Příjemným překvapením je, že se rychlé doručení týká také nadrozměrného zboží. Lednice, pračky, sušičky, televizory a další velké spotřebiče dokáže TSBOHEMIA.CZ doručovat do druhého pracovního dne, přičemž objednávku je v tomto případě potřeba vytvořit nejpozději do 17:00. Přesný čas expedice a očekávané doručení je opět uvedeno přímo u konkrétního produktu, takže zákazník předem ví, kdy může se zásilkou počítat.
A pokud se vám na doručení nechce čekat ani do dalšího dne, je tu ještě osobní odběr. Online objednávku lze na prodejnách TSBOHEMIA.CZ v Olomouci, Ostravě nebo Brně vyzvednout bez poplatku prakticky ihned po jejím vytvoření, pokud je daný produkt na vybrané prodejně skladem. Stejná možnost platí také pro výdejny DRIVE. Pokud vás tedy nabídka TSBOHEMIA.CZ láká, nyní je díky maximálnímu možnému zrychlení dopravy a doručení ještě lákavější.