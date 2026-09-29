Po očkování se Kennedy zaměřil na 5G a Wi‑Fi. Američany vyzval, aby hlásili možné zdravotní potíže

Nad člověkem, který se snaží omezit očkování, koupe se v kontaminované řece i s vnoučaty a řeší škodlivost 5G a Wi-Fi na lidské zdraví, bychom se pravděpodobně jen pousmály. Problém je v tom, že jedním takovým je šéf Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA Rboert F. Kennedy Junior. Ten se poté, co chtěl omezit očkování nyní začal věnovat problémům 5G sítí. Vyzval veřejnost, aby začala zasílat připomínky ohledně možných zdravotních dopadů spojovaných s touto již mnohokrát vyvrácenou teorií. V prohlášení, které zveřejnilo ministerstvo na konci minulého týdne požádalo ministerstvo Američany, o sdílení informací týkajících se možného vystavení elektromagnetickým polím a bezdrátovému záření. To se má týkat mobilních telefonů a množství dalších chytrých zařízení. Problémy se mají týkat také Wi-Fi, bezdrátové infrastruktury, nositelné elektroniky a autonomních vozidel.
Podle ministerstva pomohou tyto připomínky identifikovat mezery ve výzkumu a posílí pravidla učená k ochraně zdraví obyvatel USA. Síte 5G představují nejmodernější mobilní připojení k internetu a v USA začala být 5G plošně používána v prosinci 2019. O tři měsíce později došlo k prudkému nárůstu případů onemocnění covid-19 a na internetu se šířila konspirační teorie, že za virus může 5G, které jej šíří. Již v roce 2018, tedy ještě před plošným zavedením 5G se objevila spekulace, která 5G spojovala s výskytem rakoviny.
Robert F. Kennedy Jr. který mimo jiné spojuje očkování s autismem nebo propaguje chemtrails, již dříve vyjádřil obavy z dopadů sítí 5G na lidské zdraví. „Obecně vzato představuje elektromagnetické záření významnou zdravotní hrozbu. Mám z toho obrovské obavy,“ řekl Kennedy v lednu deníku USA TODAY. Ve stejném rozhovoru také tvrdil, že existuje více než 10 000 studií, dokumentujících řadu škodlivých účinků elektromagnetického záření. Podle WHO neprokázala ani jedna jediná studie možnou souvislost mezi rakovinou nebo dalšími onemocněními a 5G zářením. WHO dokonce zkoumala 63 akademických studií z roku 2024, které taktéž vyvrátili jakoukoli spojitost mezi onemocněním a 5G zářením. Dokonce Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC které spadá přímo pod ministerstvo zdravotnictví uvádí, že neexistují žádné vědecké důkazy, které spojují zdravotní problémy s používáním mobilních telefonů. Přesto bude nyní ministerstvo zdravotnictví USA opět zkoumat vliv elektromagnetického záření na zdraví a pomoc mu k tomu mají podněty od obyvatelstva. Kennedy vyzval národ k posílání podnětů během jeho vystoupení v rámci setkání skupiny Children’s Health Defense, kterou založil a jejímž hlavní shaou je zabránit očkování dětí a výstavbě mobilních vysílačů.