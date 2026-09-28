Tyto 4 aplikace pro iPhone vám usnadní skenování dokumentů, sledování zpráv i hledání spoluhráčů

Particle
Pokud máte pocit, že sledovat jednu událost napříč několika zpravodajskými weby začíná připomínat druhou práci, Particle se snaží celý proces zjednodušit. Informace z různých zdrojů skládá do přehlednější podoby a pomáhá rychle pochopit nejen samotnou zprávu, ale také její širší souvislosti.
Zajímavá je možnost porovnávat různé pohledy na stejnou událost nebo se aplikace na konkrétní téma dále doptávat. Vybraná témata lze sledovat a obsah je možné poslouchat také v audio podobě. Hodí se tak hlavně ve chvíli, kdy chcete mít přehled, ale nechcete kvůli jedné události otevírat deset různých článků.
Fotogalerie
SportLink – Pickup Sports
Chuť zahrát si basketbal nebo tenis ještě automaticky neznamená, že máte po ruce spoluhráče. SportLink právě s tímto problémem počítá. Na mapě a v okolí ukazuje plánované sportovní aktivity, ke kterým se můžete přidat, případně umožňuje vytvořit vlastní.
K dispozici je správa účastníků, společný chat, upozornění na změny a také mapa hřišť, kurtů a dalších sportovišť. Uživatelé mohou jednotlivá místa doplňovat fotografiemi nebo aktuálními informacemi. Aplikace může být užitečná nejen při hledání lidí na konkrétní sport, ale třeba i po přestěhování do nového města.
Fotogalerie #2
PDF Scanner – Scany
Účtenka, podepsaný formulář nebo několik stránek poznámek se díky Scany mohou během chvíle změnit v jeden přehledný PDF soubor. Aplikace automaticky hledá okraje dokumentu, narovná perspektivu a nabízí několik režimů pro zvýraznění textu podle světelných podmínek.
U vícestránkových dokumentů můžete jednotlivé snímky seřadit, zbytečné odstranit a ořez ještě ručně doladit. Hotové soubory lze pojmenovat, rozdělovat do složek a opatřovat štítky. Praktická je i možnost zvolit výslednou kvalitu PDF, například když potřebujete menší soubor pro rychlé odeslání e-mailem.
Fotogalerie #3
Quant
Počet kroků nebo minut strávených pohybem je sám o sobě jen číslo. Quant se snaží nasbíraná data poskládat tak, aby z nich bylo lépe vidět, jak se vaše aktivita postupně vyvíjí.
Aplikace sleduje informace související s pohybem a kondicí a na základě předchozí aktivity může navrhovat týdenní cíle. Nemusíte přitom řešit žádný komplikovaný tréninkový plán. Využití najde při pravidelném běhání stejně jako u člověka, kterého jednoduše zajímá, jestli se během běžného týdne hýbe více či méně než dřív.