Při objevování her se dnes zohledňuje širší soubor signálů než jen samotný žánr. Zpráva Quantic Foundry Motivation Insight Report 2025 zkoumá motivace vedle žánrů, témat, herních režimů a kamerových perspektiv na základě odpovědí shromážděných od ledna 2023 do dubna 2025. Zahrnuje více než 466 000 hráčů ve věku 13 až 64 let. Tento novější pohled je důležitý, protože žánrové štítky mohou hledání zahájit, zatímco samotné hraní mohou určovat i jiné důvody.
Tento posun také mění cestu hráče od možné vhodné hry k přístupu přes předplatné. Hráč, který zvažuje Eneba Xbox Game Pass Core, si může na produktové stránce ověřit informace o platformě Xbox Live i filtry regionální dostupnosti, včetně České republiky. Kontext tržiště při volbě přístupu udržuje v popředí platformu i region, tedy faktory důležité pro zážitky, které chce hráč hrát. Zároveň brání tomu, aby žánrové označení nahrazovalo celé rozhodování.
Objevování podle záměru mění význam jednotlivých signálů
Cena 12měsíčního předplatného Xbox Game Pass Core závisí na oficiálních regionálních cenách, regionální dostupnosti a aktuálních nabídkách tržiště. Dvanáctiměsíční varianta může představovat dlouhodobě výhodnou hodnotu předplatného, pokud odpovídá trvalému zájmu. Platforma pro přehledné plánování přístupu uvádí informace o Xbox Live a filtry regionální dostupnosti včetně České republiky. Ověření prodejci podporují transparentní nákupy legitimních digitálních produktů.
Zájem o RPG může vycházet z fantasy, příběhu, rozvoje postavy, dokončování hry nebo pocitu moci. Přitažlivost FPS může pramenit z rychlé akce, pohotových reakcí, soutěžení a výzev. Strategie jsou spojovány spíše s přemýšlením, plánováním dopředu, rozhodováním a mentálními výzvami než s jediným pevně daným mechanickým formátem. V tomto modelu vzrušení označuje akci, která odměňuje pohotové reakce, zatímco strategie stojí na plánování.
Model hráčských motivací společnosti Quantic Foundry vznikl na základě faktorové analýzy dat od více než 140 000 hráčů. Rozlišuje 12 motivací v šesti širších oblastech: akce, sociální interakce, mistrovství, úspěch, ponoření do hry a kreativita. Tento rámec připouští překryvy: hráč RPG může vyhledávat i soutěžení, hráč FPS může oceňovat postup nebo příběh a hráč strategií může mít rád objevování i komunitu.
Sladění výběru hry s rozhodnutím o přístupu
Profily publika a mapy blízkosti porovnávají hry, žánry, herní série a motivace hráčů. Dokážou určit související tituly s podobným publikem, i když nepatří do stejného formálního žánru. Objevování her tak pojímají jako problém přiřazování, v němž mohou být společné prvky, které hráče oslovují, výmluvnější než známé žánrové označení. Quantic Foundry tento přístup představuje jako užitečný pro určení hráčů, u nichž má nový titul největší šanci oslovit, i pro porovnání postavení hry s podobnými segmenty publika.
Vzniká tím praktická cesta k objevování. Člověk, kterého k FPS přitahuje mistrovství, může objevit jiný žánr, který rovněž nabízí výzvu a soutěžení, zatímco hráče, který začíná s RPG, může příběh, fantasy nebo dokončování hry přivést k jiné vhodné volbě. Tento přístup uznává, že formální označení a osobní motivy se ne vždy shodují. Jelikož současná segmentace publika staví motivace vedle žánru, tématu, režimu a perspektivy, budou se volby při objevování her pravděpodobně více řídit záměrem.
Pro udržení zájmu hráčů je důležitá shoda a očekávání, nikoli žebříček žánrů. Hráč u hry spíše zůstane, pokud základní zážitek prezentovaný při objevování odpovídá motivacím, které hledá, přestože výzkum nestanovuje univerzální pořadí RPG, FPS ani strategií. Podle tohoto redakčního pohledu se výdaje rovněž řídí vnímanou hodnotou a trvalou relevancí, nikoli předpovědí vycházející ze žánru. Eneba může po určení zážitku, který hráč zamýšlí vyhledat, podpořit konečné rozhodnutí o přístupu prostřednictvím produktových stránek s informacemi o platformě a regionu.