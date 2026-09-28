Kupte nový Dyson a dostanete sluchátka jako dárek!

Komerční sdělení: Robotické vysavače se za poslední roky posunuly pořádný kus dopředu a Dyson se nyní snaží ukázat, kam až lze automatizovaný úklid posunout s pomocí umělé inteligence. Jeho nový Dyson Spot+Scrub Ai totiž využívá AI k rozpoznávání nečistot, podle kterých dokáže automaticky upravovat svůj výkon a intenzivněji se věnovat místům, která to skutečně potřebují. DATART k němu navíc nyní přihodil poměrně zajímavý bonus – při splnění podmínek akce získáte sluchátka Dyson OnTrac WP02 jako dárek.
Dyson Spot+Scrub Ai je určený jak na tvrdé podlahy, tak na koberce a o orientaci v domácnosti se stará laserová navigace. K dispozici je rovněž mobilní aplikace, přes kterou lze jeho fungování ovládat a nastavovat. Vestavěná Li-Ion baterie má podle údajů DATART zajistit výdrž až 200 minut, takže by vysavač měl bez problémů zvládnout i úklid větší domácnosti na jedno nabití. Samotné tělo má na výšku 11 centimetrů.
K vysavači dostanete sluchátka Dyson OnTrac
Zdaleka nejzajímavější je však nyní bonus, který DATART k novince nabízí. Pokud Dyson Spot+Scrub Ai zakoupíte v období od 21. září do 5. října 2026, můžete po následné registraci nákupu na stránkách značky získat sluchátka Dyson OnTrac WP02. Postup je tedy poměrně jednoduchý – stačí koupit vysavač v době trvání akce, nákup zaregistrovat a následně počkat na doručení sluchátek.
Samotný vysavač DATART v době zachycení nabídky prodával za 24 298 Kč namísto 25 990 Kč, takže úspora činila 1 692 Kč, respektive 6 %. K tomu je navíc doprava zdarma a samozřejmě již zmíněný dárek po registraci. V době zachycení nabídky byl vysavač skladem ve 47 prodejnách DATART, takže jej nebylo nutné objednávat pouze přes internet.
Pokud jste tedy nad robotickým vysavačem Dyson přemýšleli, současná nabídka je díky kombinaci slevy a sluchátek jako dárku rozhodně zajímavější než standardní nákup samotného zařízení. Jen je třeba myslet na následnou registraci, bez které sluchátka nezískáte. Akce platí do 5. října 2026 nebo do odvolání a vysavač lze najít také v kamenných prodejnách DATART.