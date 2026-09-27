Alza zlevnila Philips Hue až o 15 %! Stačí mít AlzaPlus+

Komerční sdělení: Pokud máte doma chytré osvětlení Philips Hue nebo jste nad jeho pořízením v poslední době přemýšleli, Alza nyní nabízí poměrně zajímavou možnost, jak při nákupu ušetřit. V rámci aktuální akce AlzaPlus+ totiž zlevnila vybraná světla Philips Hue, přičemž slevy dosahují až 15 %. Podmínkou je aktivní členství AlzaPlus+, přičemž navíc na využití akce není příliš mnoho času – probíhá od 22. září do 4. října 2026.
Do nabídky se dostalo celkem 10 produktů Philips Hue a výběr je tentokrát zaměřený především na stropní a bodová svítidla. Jedním z nejzajímavějších kousků je Philips Hue Infuse L, které nabízí světelný tok 3700 lumenů, nastavitelnou teplotu světla od 2000 do 6500 K a samozřejmě možnost stmívání. K dispozici je bílá i černá varianta a světlo lze ovládat přes Bluetooth nebo aplikaci Philips Hue. Pro využití všech funkcí je pak potřeba Hue Bridge.
Levnější jsou stropní i bodová světla Philips Hue
V akci najdete také menší Philips Hue Infuse M se světelným tokem 2350 lumenů nebo bodová světla Buckram. Zajímavou volbou pro větší místnosti může být čtyřbodové Fugato s celkovým světelným tokem 1400 lumenů, zatímco pro zapuštění do stropu je v nabídce například Hue Milliskin. Většina zlevněných modelů podporuje Bluetooth a integraci do Apple Home, přičemž plné možnosti systému Philips Hue zpřístupní Bridge.
Za zmínku stojí rovněž Philips Hue Argenta se čtyřmi GU10 světly nebo Philips Hue Enrave M. Druhý jmenovaný model nabízí světelný tok 2450 lumenů, regulaci teploty bílé v rozsahu 2200 až 6500 K a podporu Apple Home i Philips Hue. Nabídka tak není postavená pouze na jednom typu světla a využít ji lze při rozšiřování stávající Hue sestavy i při budování nového chytrého osvětlení.
Pokud tedy máte AlzaPlus+ a některé z těchto světel jste měli vyhlédnuté, současná akce stojí minimálně za kontrolu. Vybrané produkty Philips Hue lze díky členství získat se slevou až 15 %, přičemž nabídka zahrnuje deset různých svítidel. Akce je však časově omezená a skončí už 4. října 2026.