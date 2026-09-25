Používáte občanku v mobilu? Bez této aktualizace aplikaci vůbec nespustíte

Pokud používáte občanku v mobilu skrze aplikaci eDoklady a plánujete se s ní prokazovat také u nadcházejících voleb, máme pro vás důležitou zprávu. Digitální a informační agentura (DIA) totiž informovala na svém účtu na X o vydání zásadní aktualizace eDokladů, bez které se aplikace vůbec nespustí. Pokud tedy novou verzi nenainstalujete, digitální občanský průkaz vám při prokazování totožnosti nepomůže.
Aktualizace je dle slov DIA vytvořena na základě poznatků ze srpnového veřejného zátěžového testu, který proběhl ve spoluprací s Ministerstvem vnitra. Do testu se tehdy zapojilo přibližně 30 tisíc uživatelů a během sledovaného období systém zaznamenal bezmála 60 tisíc přihlášení. Test sice podle státu potvrdil stabilitu aplikačních serverů, zároveň ale odhalil místa, která bylo potřeba před volbami upravit. DIA proto provedla změny, jejichž cílem je zajistit co nejbezproblémovější fungování eDokladů při vysokém zatížení.
Aktualizovali jsme eDoklady. 🔄
Na základě poznatků z veřejného testu eDokladů, který jsme uspořádali za pomoci @vnitro, jsme provedli úpravy, které by měly zajistit co nejbezproblémovější provoz aplikace u voleb. 💪🏻
Důležité info: Bez této aktualizace se aplikace nespustí a… pic.twitter.com/nZv5usRE5W
— Digitální a informační agentura (@agentura_dia) September 25, 2026
Bez aktualizace se eDoklady nespustí
Velmi důležitou zprávou je, že aktualizace není tentokrát „dobrovolná“ ve smyslu, že s její instalací můžete otálet. Bez její instalace se totiž eDoklady nespustí a nebude možné je použít k prokázání totožnosti. DIA navíc upozorňuje, že během srpnového testu měla aktuální verzi aplikace ve svém telefonu pouze zhruba polovina jeho účastníků.
Samotné řešení je naštěstí otázkou chvilky. Pokud máte na iPhone nebo Android telefonu zapnuté automatické aktualizace aplikací, nemusíte pravděpodobně řešit vůbec nic. V opačném případě stačí otevřít App Store nebo Google Play a nejnovější verzi eDokladů ručně stáhnout. Podle DIA zabere aktualizace řádově minutu. Před cestou k volbám se tedy vyplatí eDoklady nejen aktualizovat, ale také je doma otevřít a zkontrolovat, zda je v nich samotný digitální doklad aktuální. Přesně to doporučuje i oficiální web eDokladů. Telefon by měl být při aktualizaci dokladu připojený k internetu a samotné ověření je lepší udělat s předstihem, nikoliv až ve volební místnosti.
Pokud tedy chcete u voleb nechat klasickou občanku doma a spolehnout se pouze na telefon, zkontrolujte si eDoklady raději už nyní. Tentokrát totiž starší verze aplikace nebude znamenat jen absenci nejnovějších funkcí, ale jednoduše se do ní vůbec nedostanete.