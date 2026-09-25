EVOLVEO XSleep: Unikátní polštářový Bluetooth reproduktor pro klidný spánek a relaxaci

Značka EVOLVEO rozšiřuje své portfolio produktů zaměřených na osobní pohodlí a představuje inovativní polštářový reproduktor EVOLVEO XSleep. Zařízení využívá technologii vedení zvuku přes lícní kosti (Bone Conduction), čímž uživatelům umožňuje pohodlný poslech hudby, podcastů nebo mluveného slova přímo z polštáře bez nutnosti nasazovat sluchátka.
EVOLVEO XSleep je navržen tak, aby poskytoval diskrétní a kvalitní zvuk, který slyší pouze osoba ležící na polštáři. Uživatel tak neruší svého partnera a zároveň se vyhne nepohodlí či tlaku spojenému s nošením klasických špuntových nebo náhlavních sluchátek během spánku.
Klíčové vlastnosti reproduktoru EVOLVEO XSleep:
- Dvojí možnost poslechu: Uložení pod polštář při usínání / přímý kontakt s lícními kostmi.
- Vedení zvuku: Režim Bone Conduction pro šíření zvuku vibračním přenosem skrze polštář a lícní kosti.
- Bluetooth 6.0: Zajišťuje stabilní, energeticky úsporné a rychlé bezdrátové připojení k telefonu, tabletu nebo notebooku.
- Přehrávání z MicroSD karty: Umožňuje poslech uložených skladeb, relaxační hudby nebo audio záznamů bez nutnosti připojení k telefonu.
- Podporované formáty: MP3/FLAC/WAV/WMA
- Časovač vypnutí: Praktická funkce automatického vypnutí po 30 nebo 60 minutách šetří baterii, jakmile uživatel usne.
- Kompaktní a ultralehký design: Díky tenkému profilu a nízké hmotnosti reproduktor pod polštářem prakticky necítíte.
- Dlouhá výdrž baterie: Integrovaná baterie poskytuje až 20 hodin nepřetržitého provozu na jedno nabití skrze USB-C port.
- Rozměry (š × h × v): 155 × 36 × 13 mm.
Dostupnost a cena
Bluetooth reproduktor na spaní EVOLVEO XSleep v černém provedení je již v prodeji prostřednictvím sítě vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu eshop.evolveo.cz za doporučenou koncovou cenu 699 Kč včetně DPH. Reproduktor lze zakoupit zde.