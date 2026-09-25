Alza zlevnila přes 21 tisíc produktů! Členové AlzaPlus+ ušetří až desítky procent

Komerční sdělení: Alza rozjela další zajímavou slevovou akci, která je tentokrát určená členům AlzaPlus+. Pokud tedy mezi ně patříte, rozhodně stojí za to nabídku alespoň proletět. Do speciálních slev totiž Alza zařadila přes 21 tisíc produktů napříč prakticky celým svým sortimentem a u některých z nich se ceny propadly o desítky procent. Akce odstartovala 22. září a potrvá až do 4. října 2026.
Výběr je přitom skutečně obrovský. Ve slevách totiž najdete mobily, tablety, počítače, notebooky, herní techniku, televize, audio, velké i malé domácí spotřebiče, vybavení chytré domácnosti, hračky, drogerii, kosmetiku nebo třeba věci na zahradu, do auta či na sport. Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny je aktivní členství AlzaPlus+, přičemž sleva se u konkrétních produktů zobrazuje přímo vedle běžné ceny.
Slevy dosahují až desítek procent
Slevovou nabídku jsme si samozřejmě prošli i my v redakci a musíme uznat, že je o co stát. Třeba Samsung 9100 PRO s kapacitou 2 TB vychází díky 35% slevě na 8 449 Kč namísto 12 999 Kč. U dalších produktů se objevují slevy 30, 25, 20, 15 nebo 10 %, takže při nákupu dražší elektroniky může být výsledná úspora poměrně zajímavá. Ve výběru nechybí ani herní technika v podobě Steam Deck, Meta Quest 3 či Xbox Wireless Controller, notebooky od HP nebo třeba 200Hz herní monitor Rapture.
Alza se však tentokrát nezaměřila jen na elektroniku. Mezi více než 21 tisíci zlevněnými položkami jsou také pračky, lednice, tiskárny, kuchyňské vybavení, kosmetika, drogerie nebo produkty pro chytrou domácnost. Právě šíře nabídky je podle mě na celé akci asi nejzajímavější, protože AlzaPlus+ slevy tentokrát nejsou omezené jen na pár vybraných kategorií.
Pokud tedy AlzaPlus+ používáte, vyplatí se před případným nákupem zkontrolovat, zda se zvýhodněná cena nevztahuje právě na produkt, který máte vyhlédnutý. Rozdíl proti ceně bez členství může být u některých položek opravdu výrazný a vzhledem k více než 21 tisícům zapojených produktů je slušná šance, že mezi nimi najdete něco zajímavého. A pokud AlzaPlus nepoužíváte, je dost možná na čase začít, protože cena ročního předplatného je ve výsledku leckdy výrazně nižší než sleva, kterou vám dokáže poskytnout.