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Leica začala prodávat ručně vyráběné kožené obaly na iPhone

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Světoznámý výrobce luxusních fotoaparátů společnost Leica začala vyrábět obaly na iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Ačkoli to není v popisu, jsou tyto obaly kompatibilní díky stejným rozměrům také s obaly na iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Obal s označením Leica LUX, spojuje spolehlivou ochranu telefonu s nezaměnitelným designem značky Leica, jak uvádí sám výrobce. Díky přesnému tvarování prvotřídní černé hovězí kůže chrání telefon a zároveň působí luxusním a minimalistickým dojmem. Samozřejmostí je přístup ke všem konektorům, talčítkám a ovládacím prvkům telefonu.. Vnitřní část v ikonické červené barvě Leica dodává pouzdru osobitý styl. Integrované fyzické tlačítko spouště fotoaparátu zajišťuje pohodlné ovládání a vyznačuje se robustní konstrukcí. Díky technologii MagSafe lze pouzdro bezpečně spojit s gripem Leica LUX Grip. OBal je ručně vyráběný v Německu z hovězí kůže.

 

 

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iPhone

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