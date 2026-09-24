Apple nabídne i letos trojici speciálních dílů Snoopy zcela zdarma

Apple během letošních amerických podzimních a vánočních svátků nabídne zdarma torjici speciálních dílů seriálu Snoopy. Epizody budou k dispozici v Apple TV a sledovat je můžete bez toho, anži byste měli jakékoli předplatné a to jak přes Apple TV nebo přes stejnojmennou aplikaci ve vaše macOS nebo iOS zařízení. Vánoční speciály budou celkem tři a to konkrétně:
- „It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown“ o víkendu ze 17 na 18. řijna 2026
- „A Charlie Brown Thanksgiving“ o víkendu z 14. na 15. listopadu 2026
- „A Charlie Brown Christmas“ o víkendu z 12. na 13. prosince 2026
Pokud si však platíte službu Apple TV+ tak máte k těmto speciálním dílům Snoopy přístup kdykoli během roku. Pokud však Apple TV+ nemáte, je to jeidnečná možnost jak se na tyto speciály podívat i letos.