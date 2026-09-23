Skládací vivo X Fold6 dorazí do Česka 27. října. Předprodej začne už 16. října

Spolu s novou řadou X500 potvrdilo vivo i evropské plány pro svůj skládací telefon. X Fold6, který se v Číně prodává od léta, bude v Česku k mání od 27. října a předprodej odstartuje 16. října. Na evropský trh přijede se systémem OriginOS 7 Fold.
vivo o X Fold6 mluví jako o skládačce, u které velký displej nemá jít na úkor fotoaparátu ani výdrže baterie. Právě to bývají u skládacích telefonů dva nejčastější kompromisy – do tenkého těla se obtížně vejde velký snímač i velká baterie zároveň.
Fotoaparát jako u klasické vlajky
Hlavní fotoaparát ZEISS má rozlišení 200 Mpx, využívá velký snímač Samsung HPB a stabilizaci na úrovni CIPA 4,5. Doplňuje ho periskopový teleobjektiv ZEISS APO se snímačem Sony LYTIA 602, trojnásobným optickým přiblížením a ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 70 mm. Podle vivo jde o vůbec první teleobjektiv s certifikací ZEISS APO ve skládacím telefonu. Umí také fotit makro a digitálně přiblížit až 100× (ZEISS HyperZoom).
X Fold6 je zároveň první skládačkou vivo, na kterou jde nasadit telekonvertor. Konkrétně jde o vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem 200 mm, který funguje v režimech Photo, Portrait, Landscape, Snapshot, Video, Stage, Time-Lapse a Pro. Stejnou předsádku podporují i nové modely X500 Pro a X500 Pro Max.
4,4 mm a 6 900 mAh
Telefon má v rozloženém stavu tloušťku 4,4 mm a váží od 228 g. Uvnitř je přesto baterie BlueVolt s kapacitou 6 900 mAh. Odolnost odpovídá stupňům IPX8 a IPX9 proti vodě a IP5X proti prachu, což u skládacích telefonů zatím není úplně běžné.
Dva displeje a čtyři aplikace najednou
Vnitřní displej ZEISS Master Color má úhlopříčku 8,02″, vnější 6,51″. Oba dosahují lokálně jasu až 5 000 nitů. Systém OriginOS 7 Fold se snaží velkou plochu využít k práci: funkce Origin Workbench a Multi-Split Screen umožňují mít na displeji spuštěné až čtyři aplikace současně.
Výkon obstarává čipset Dimensity 9500 Super Edition, který vivo vyvinulo společně s MediaTekem přímo pro tento model.
Cena a dostupnost
X Fold6 bude v Česku k dostání ve dvou barvách – Prism Black a Horizon Blue. Předprodej začne 16. října, kdy vivo oznámí i českou cenu. V běžném prodeji bude telefon od 27. října.
Do Evropy vivo chystá také nové audio příslušenství: sluchátka vivo Buds Ultra, vivo Headphone Studio a vivo Buds Clip. Ceny a termín dostupnosti výrobce zveřejní později.