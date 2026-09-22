vivo X500 Pro Max dostal 200Mpx teleobjektiv a podporu 400mm konvertoru. Do Evropy míří koncem října

vivo v pondělí v Šanghaji představilo novou vlajkovou řadu X500. V Číně ji tvoří tři telefony, do Evropy se ale podívají jen dva vyšší modely – X500 Pro a X500 Pro Max. Evropské představení je naplánované na 27. října. Hlavní změny se týkají teleobjektivu a videa.
Výrobce řadu staví na strategii, kterou sám popisuje jako zaměřenou na „dynamické scény“. Jinými slovy na fotografování věcí, které se hýbou a jsou daleko: sportu, koncertů nebo zvířat v přírodě. To jsou situace, ve kterých mobilní fotoaparáty obvykle narážejí na své limity nejdřív.
Teleobjektiv v hlavní roli
U X500 Pro Max je největší novinkou 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO se snímačem o velikosti 1/1,4″ a ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 85 mm. Stabilizace podle výrobce dosahuje úrovně CIPA 7,0, o zaostřování se stará vícezónový laserový autofokus s 1 536 body, který pracuje napříč všemi ohnisky. Telefon umí držet ostří na pohybujícím se objektu při 60 snímcích za sekundu (AF Tracking Snapshot) a vzdálenou akci zachytí s 30násobným přiblížením v režimu Long-Range Motion Snapshot.
Menší X500 Pro dostal skromnější teleobjektiv s 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610, který vivo ladilo společně se Sony. I on má stabilizaci na úrovni CIPA 7,0, Long-Range Motion Snapshot tu ale končí na 20násobném přiblížení.
400 mm telekonvertor
Stejně jako předchozí generace si i řada X500 rozumí s nasazovacími telekonvertory. Pro Max podporuje novou předsádku vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, se kterou dosáhne ekvivalentu 400 mm. Jde o keplerovskou konstrukci se 4,7násobným zvětšením a 15 čočkami ve dvou skupinách, z nichž pět má extra nízkou disperzi. Do kapsy se ale nevejde každé – měří 116 mm a váží 248 g. S modelem X500 Pro předsádka Ultra nefunguje.
Oba telefony zvládnou menší telekonvertor Gen 2 s ekvivalentem 200 mm, který měří 96 mm a váží 153 g. Použít ho jde v deseti režimech fotoaparátu, mimo jiné Stage, Snapshot a Pro Video. Obě předsádky se prodávají samostatně.
Protisvětlo a video při západu slunce
Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic používá nový snímač Sony LYTIA L910 o velikosti 1/1,28″. Výrobce uvádí dynamický rozsah až 17 EV a šum při vyčítání 0,75 e−, obojí podle laboratorních testů. Smyslem je, aby v jediné expozici zůstala prokreslená jasná obloha i tvář ve stínu, typicky při focení proti zapadajícímu slunci. Pro Max má u hlavního fotoaparátu navíc optickou stabilizaci s rozsahem 3°, kterou vivo přirovnává ke gimbalu.
Na to navazuje funkce 4K Golden Hour Portrait Video, která natáčí portrétní video v profilu LOG. Přibyly také nové barevné styly videa: Golden Hour, vyladěný spolu se ZEISS, Sunny Day a Modern Film.
2nm čip a dvě velikosti
Oba modely Pro pohání MediaTek Dimensity 9600 Pro vyráběný 2nm procesem. X500 Pro Max má 6,85″ displej ZEISS Master Color s rozlišením 2K, X500 Pro je kompaktnější s úhlopříčkou 6,36″. V Číně se telefony prodávají ve čtyřech barvách: Sunny White, Starry Gray, Moonlit Black a Sunset Orange.
Co zatím víme o evropské verzi
Zatím ne všechno. vivo potvrdilo, že X500 Pro a X500 Pro Max pro Evropu oficiálně představí 27. října. Ceny, konfigurace ani termín začátku prodeje v jednotlivých zemích zatím nezveřejnilo, dozvíme se je až na evropském uvedení. Základní model X500 se v evropských plánech neobjevuje.