Designed by Apple in California: Apple přestává používat legendární slogan na svých produktech

Pokud jste za posledních 20 let měli nějaký ten produkt od Apple, tak jste si na něm mohli všimnout dnes již legendárního nápisu Designed by Apple in California Assembled in China. Tedy navrženo v Kalifornii, sestaveno v Číně. Ovšem na nových AirPods 5 již tento nápis nenajdete, místo toho je zde jen označení Apple AirPods. Proč tomu tak je zůstává otázkou, protože tím, že apple skryl informaci o tom, kde byl produkt sestaven, respektive vyroben, tak nemusel nechat na obalu sluchátek již žádný nápis. Místo toho na ně přesto napsal, o jaký produkt, že se to vlastně jedná. Díky jedinému řádku textu je obal na AirPods 5 čistčí a ještě více minimalistický, ovšem to by platilo i v případě, kdy by Apple odstranil nápis úplně.
Je také možné, že apple jen zkrátka nechtěl svých zákazníkům lhát a sluchátka již nebyla navržena v Kalifornii, ale v nějakém z designových nebo inženýrských center, která má Apple na více místech světa. Mezi ty nejznámější centra, kde Apple něco vyvíjí a na něčem pracuje patří samozřejmě Cupertino v Kalifornii, tedy Apple Park, ale také například Austin v Texasu, kde má Apple obří kampus nebo San Diego. Mimo USA pak najdeme sídla inženýrů Apple také v Mnihově v Německu, Izraeli, Corku v Irsku nebo dokonce.v Praze v ČR, kde je utajované vývojářské centrum. V Asii pak najdeme Apple v Japonsku v Jokohamě nebo Šanghaji. Ve všech těchto centrech pak Apple vyvíjí, testuje a vylepšuje své produkty.