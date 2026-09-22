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Anker má nejlepší nabíječku pro iPhone a MacBook. Teď je v rekordní slevě

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Komerční sdělení: Na produkty Anker padly obří slevy. Mobil Pohotovost spustila speciální akci, ve které oblíbené vychytávky pořídíte až o 45 % levněji. Ceny začínají už na 195 Kč a ve slevě najdete úplné novinky i nejoblíbenější produkty. Vybrali jsme ty nejzajímavější — od univerzální nabíječky přes chytrý miniaturní adaptér až po powerbanku, která zvládne nabíjet i MacBook.

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Jedna nabíječka místo čtyř

Adaptér Anker 140W má dost výkonu i portů, aby zastoupil hned několik běžných nabíječek. Díky třem USB-C a jednomu USB-A k němu připojíte notebook, telefon, tablet i další příslušenství. Nechybí přehledný displej ani USB-C kabel v balení. Univerzální adaptér s celkovým výkonem až 140 W teď ulovíte jen za 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč).

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Miniaturní adaptér, který pozná váš iPhone

Pokud hledáte miniaturní nabíječku na cesty, skvělou volbou je Anker Nano 45W. Jde o vůbec první nabíječku, která přímo rozpozná konkrétní model iPhonu či iPadu a podle něj zvolí ideální nabíjení. Do miniaturního těla se navíc vešel výkon až 45 W i přehledný displej a tlačítko pro přepínání režimů nabíjení. Nyní ji pořídíte za 817 Kč (běžně 1 089 Kč).

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Powerbanka, která nabije i MacBook

Ve slevě je i bestseller – 165W powerbanka Anker s kapacitou 25 000 mAh, která si na cestách poradí i s nabíjením MacBooku. Praktické jsou také dva integrované USB-C kabely – jeden navíjecí, druhý sloužící i jako poutko. Displej pak ukáže stav baterie, aktuální výkon nebo odhadovanou dobu nabíjení. Powerbanku teď pořídíte za ve slevě za 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč).

Další tipy na stůl i do auta

Za pozornost stojí také nová nabíječka Anker Prime 3v1 s podporou rychlého bezdrátového nabíjení Qi2 25W, aktivním chlazením a displejem za 2 992 Kč (běžně 3 989 Kč). Stejný bezdrátový výkon a aktivní chlazení nabídne do auta nabíjecí držák Anker Prime za 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč). Celý pracovní stůl pak obslouží nabíjecí stanice Anker Prime 200W se čtyřmi USB-C a dvěma USB-A porty, kterou nyní ulovíte za 1 532 Kč (běžně 2 189 Kč).

Příslušenstvím pro nabíjení to ale nekončí. Ve slevě jsou také sluchátka, reproduktory nebo oblíbené přenosné projektory od Ankeru.

1920 1080 Anker Prime 3v1

Zdroj
Macbook

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