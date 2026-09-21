Tento film si váš pes zamiluje a bude jej skutečně sledovat!

Pokud máte psa, určitě jste is všimli toho, že zatím co vy se díváte na televizi, váš čtyřnohý parťák většinou spí nebo kouká někam úplně jinam. Je to dáno tím, že psi vnímají barvy jinak a to, co se libí našemu oku to jejich příliš nezajímá. Existuje však film a seriál s názvem Sealook, který se v posledních dnech stal doslova virálním na sociálních sítích a to poté, co majitelé psů začali sdílet videa, jak se na tento film, respektive i serál dívají jejich psi dlouhé desítky minut nebo i hodiny. Ačkoli film je dostupný na oficiálním profilu autorů již více než tři roky, hitem se stal až poté, co jej začal vysílat Netflix. Ovšem na Youtube je celý 90 minutový film zcela zdarma a legálně, proto si jej můžete pustit, ať jste kdekoli na světě, zatím co na Netflixu je film omezen na určité země.
Tento jihokorejský hit sleduje skupinu hravých tuleňů, kteří žijí v přírodní rezervaci a zažívají bláznivá dobrudružství. To vška není důvod, proč jej psi milují. Pravý důvod je v tom, že i přesto, že film i seriál vznikl v roce 2023 jako animovaný snímek pro děti, tak má barvy, které psi přitahují a oni jej díky tomu dokáží sledovat a jak se zdá, tak je i baví. Pokud tedy váš pes nemá dnes večer co dělat, tak mu pušťte Sealook hned v tomto článku a můžete se podívat, co to s ním udělá. Samozřejmě, ne každý pes bude film milovat, ale za zkoušku to rozhodně sotjí.