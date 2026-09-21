Dny Marianne na DATARTu dnes končí. Využijte poslední hodiny velkých slev

Komerční sdělení: Pokud máte rádi velkorysé slevové akce, zbystřete. Dny Marianne totiž dnes na DATARTu končí, takže pokud jste během posledních dní jejich slevy ještě nevyužili, máte na to posledních pár hodin. Letošní akce odstartovala 18. září a právě dnešek, 21. září, je jejím posledním dnem. A že je o co stát. DATART v rámci ní totiž zlevnil stovky produktů, přičemž u vybraných kousků se můžete dostat na slevu až 50 %.
Výběr je přitom opravdu široký. Do Dnů Marianne se zapojily velké i malé domácí spotřebiče, produkty osobní péče, televize, audio a foto technika, mobilní zařízení a příslušenství nebo třeba vybavení pro dům a elektromobilitu. Pokud jste tedy v posledních dnech nákup odkládali, dnes už příliš prostoru k rozmýšlení nezbývá.
K využití slevy potřebujete příslušný kupon, který najdete v zářijových vydáních časopisů zapojených do Dnů Marianne nebo v aplikaci Dny Marianne. Při objednávce pak stačí v košíku zvolit možnost „Použít slevový kód“, zadat jej a cena se automaticky sníží. Jen pozor na to, že kód aktivovaný v aplikaci je platný 15 minut.
Pokud tedy máte na DATARTu něco vyhlédnutého, právě dnes je poslední příležitost slevy využít. Dny Marianne končí 21. září 2026 a nabídka navíc platí jen do vyprodání zásob. Slevy zároveň není možné sčítat ani kombinovat s dalšími akcemi, takže si před dokončením objednávky zkontrolujte, která varianta pro vás vychází nejlépe.