Recenze JBL PartyBox 330: Skvělý přenosný párty reproduktor

Párty reproduktory prošly za poslední roky obrovským vývojem a značka JBL patří v tomto segmentu k největším inovátorům, což dokazuje i svým nejnovějším modelem JBL PartyBox 330. Tento přenosný party reproduktor představuje novou generaci velmi oblíbené řady, která slibuje nejen perfektní zvukový výkon a vizuální zážitky, ale také implementaci pokročilých AI technologií. K dokonalému a nezapomenutelnému večírku však patří i zábava, kterou v tomto případě obstará dvojice nových bezdrátových mikrofonů JBL EasySing Mics. Tyto mikrofony disponují integrovaným odstraňovačem vokálů v reálném čase a profesionální podporou ladění hlasu. Pojďme se na novinku podívat.
JBL PartyBox 330: Robustní konstrukce, mobilita a ekologie
Už při prvním pohledu na reproduktor je naprosto jasné, že JBL PartyBox 330 je zkonstruován pro velké akce. S fyzickými rozměry 334 x 662 x 375 milimetrů a celkovou hmotností 17,1 kilogramu se jedná o velmi robustní kus techniky. Tento model je koncipován tak, aby s naprostým přehledem a bez problémů ozvučil velké domácí večírky, venkovní akce nebo dokonce sportovní tréninky.
I přes tuto značnou hmotnost a velikost však výrobce věnoval obrovskou pozornost celkové mobilitě. Reproduktor je vybaven teleskopickou rukojetí, která disponuje speciálním zajišťovacím mechanismem pro mnohem snazší a bezpečnější manipulaci. Zásadním a velmi praktickým vylepšením prošla i kolečka. Ta jsou nyní znatelně širší a celkově odolnější. Při manipulaci s reproduktorem jsem měl zkrátka pocit, že vezu větší kufr. Z hlediska odolnosti nechybí IPX4. Tato úroveň krytí garantuje odolnost proti stříkající vodě ze všech směrů, takže reproduktoru neublíží nečekaná dešťová přeháňka ani rozlitý drink na party v pokročilé noční hodině. Reproduktor je dostupný v černém a bílém provedení.
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Akustický výkon a inteligentní zvuk
Základním stavebním kamenem každého party reproduktoru je pochopitelně jeho zvuková kvalita a výkon. JBL PartyBox 330 v tomto ohledu nenechává nikoho na pochybách a disponuje úctyhodným výkonem 280 W RMS. Zvukovou reprodukci, kterou výrobce hrdě označuje jako legendární „JBL Pro Sound“, obstarávají dva 165mm basové měniče (woofery) a k tomu další dva 25mm výškové měniče (tweetery), které jsou navíc pro dosažení maximální přesnosti vybaveny membránou PEN. Frekvenční rozsah celého zařízení pak činí velmi solidních 40 Hz až 20 kHz s odchylkou -6 dB. V praxi tato specifikace přináší hluboké a nesmírně mohutné basy, které doslova ucítíte v hrudi, velmi čisté harmonické výšky a dobře vyvážené středy.
Skvělým krokem je ovšem nasazení pokročilé funkce AI Sound Boost. Tento sofistikovaný algoritmus v reálném čase neustále čte a analyzuje přehrávanou hudbu a předpovídá fyzický pohyb samotných zvukových měničů. Cílem tohoto procesu je dynamicky maximalizovat basový výstup a celkovou úroveň hlasitosti, aby se minimalizovalo jakékoliv zkreslení zvuku.
Zařízení navíc disponuje velmi praktickým inteligentním režimem Smart EQ. Tento režim zcela automaticky a v reálném čase rozeznává typ přehrávaného obsahu a upravuje parametry ekvalizéru podle toho, zda zrovna posloucháte hudbu, nebo spíše mluvené slovo. Zatímco hudební nástroje v písních znějí díky této optimalizaci plně a úderně, hlas moderátora v podcastech zůstává za všech okolností krystalicky jasný a velmi dobře srozumitelný, aniž by uživatel musel cokoliv manuálně přepínat nebo složitě nastavovat.
Konektivita, světelná show a mobilní aplikace
Na zmodernizovaném horním panelu reproduktoru se nachází velmi přehledné ovládací centrum, které uživatelům nabízí rychlý přístup ke všem klíčovým funkcím, jakými jsou úprava celkové hlasitosti, tlačítka play/pause, okamžitá aktivace funkce Bass Boost nebo detailní úpravy parametrů zvuku a připojeného mikrofonu.
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Plnou a neomezenou kontrolu nad zařízením z libovolného místa na tanečním parketu pak s jistotou zajišťuje nová mobilní aplikace JBL One, která v případě tohoto konkrétního modelu plně a definitivně nahrazuje starší appku. V uživatelsky velmi intuitivním a přátelském rozhraní aplikace JBL One lze snadno spravovat a přepínat dlouhé hudební playlisty, nastavovat detailní hudební ekvalizér a přizpůsobovat vestavěné světelné efekty, to vše bez potřeby přímého fyzického zásahu do samotného reproduktoru.
Světelná show je integrální a naprosto nezbytnou součástí vizuálního zážitku, který promění jakýkoli prostor v taneční parket. Tyto adaptivní světelné efekty se na těle reproduktoru plynule vlní a v reálném čase synchronizují své záblesky s rytmem právě přehrávané hudby. Efekt je to pěkný. Jelikož ale fanouškem nejsem, tak jsem to vždy po čase vypnul. Základem bezdrátového přenosu je nejmodernější technologie Bluetooth ve verzi 6.0 s plnou podporou profilů A2DP V1.4 a AVRCP V1.6, která přináší moderní a energeticky vysoce úspornou technologii LE Audio pro kvalitnější zvuk.
Kromě stabilního bezdrátového spojení můžete s úspěchem využít i fyzický USB-C vstup, který je zde připraven pro naprosto bezztrátový přenos zvuku vysoké kvality. Dále se nabízí klasický konektor Aux-in pro starší zařízení, dedikovaný vstup pro hudební nástroj jako je kytara, specializovaný vstup pro mikrofon a optický kabel pro připojení k TV.
Velmi důležitou a zcela zásadní inovací je integrace moderní funkce Auracast™. Tato technologie naplno dovoluje neomezené a naprosto jednoduché bezdrátové propojení s obrovským množstvím dalších kompatibilních reproduktorů značky JBL, které tuto funkci rovněž podporují. Dva reproduktory tak můžete spárovat pro dosažení sterea. Nebo jich můžete propojit celý zástup.
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Bezkonkurenční výdrž vyměnitelné baterie
Celková výdrž přehrávání na jedno jediné plné nabití dosahuje skvělých 15 až 18 hodin (v závislosti na nastavené úrovni hlasitosti a náročnosti přehrávaného audio obsahu), což v praxi znamená, že hudba vám pohraje celou noc. Standardní nabíjení kompletně vybitého zařízení ze sítě trvá (pokud je reprák vypnut) přibližně 3 hodiny. Zařízení navíc plně podporuje vysoce efektivní funkci rychlého nabíjení pro případ nouze. Pokud spěcháte a baterie je prázdná, stačí reproduktor připojit k elektrické síti na pouhých 10 minut a okamžitě tak získáte dostatek energie pro další 2 hodiny poslechu. Baterie je vyměnitelná. Je ale třeba ji dokoupit samostatně.
Pro pořadatele velmi dlouhých a náročných podujatí, víkendových festivalů nebo kempování mimo dosah elektrické sítě je pak naprosto zásadním bonusem a plusem možnost celou hlavní baterii fyzicky vyjmout a nahradit ji plně nabitou záložní baterií. Tuto náhradní baterii JBL BATTERY 400 je však nutné k reproduktoru dokoupit samostatně.
Mikrofony JBL EasySing Mics
Žádná pořádná hudební party se samozřejmě neobejde bez zpěvu. Nová generace dvojice bezdrátových mikrofonů JBL EasySing Mics představuje pro PartyBox 330 ten nejlepší doplněk. Každý z dodávaných mikrofonů je úhledně vyveden v elegantní černé barvě, měří 224,5 × 45,5 × 42,7 milimetrů a váží v ruce velmi příjemných a lehkých 195 gramů.
Naprostou technologickou senzací a jasné odlišení od veškeré běžné konkurence na trhu přináší unikátní funkce AI Vocal Removal (tedy odstranění vokálů v reálném čase pomocí umělé inteligence). Uživatelé už nemusí zdlouhavě hodiny na YouTube vyhledávat speciální podkresové karaoke verze svých oblíbených hudebních skladeb. Vestavěný inteligentní algoritmus dokáže v reálném čase naprosto plynule analyzovat jakýkoliv hudební podklad, ať už hudbu přehráváte z aplikace Apple Music, oblíbeného Spotify, služby Tidal nebo z lokálního disku, a okamžitě z něj s vysokou přesností potlačit původní hlavní zpěv.
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Úroveň potlačení vokálů je u tohoto modelu navíc plně nastavitelná, a to přímo přes fyzické tlačítko na těle mikrofonu nebo prostřednictvím spárované mobilní aplikace JBL One. Uživatelé mohou míru ztlumení regulovat o 25 %, 50 % nebo dokonce přistoupit k absolutnímu odstranění na 100 %. Můžete si tak ponechat původní zpěv oblíbeného interpreta jen jako tichý a jemný doprovod v pozadí pro podporu vašeho výkonu, nebo jej pro svou chvíli slávy odstranit zcela bez nutnosti dodatečného softwaru. A musím říct, že to funguje skvěle.
Aby váš pěvecký výkon nebyl úplně k smíchu, mikrofony disponují velmi chytrým inteligentním vylepšením hlasu. Zabudovaný systém a algoritmus s označením EasySing v reálném čase přidává automatickou podporu výšky tónu, čímž vám při složitých pasážích pomůže. K dispozici je v aplikaci též režim Voice Boost a další přednastavené vokální efekty, které váš hlas zdokonalí.
Bezdrátový přenos, dongle a výdrž baterie
Samotné bezdrátové propojení mikrofonů s reproduktorem zajišťuje kompaktní a lehký přijímač ve formě takzvaného AI Dongle, který váží 12 gramů a fyzicky měří pouze 45,4 × 42 × 15,6 milimetrů. Tento drobný přijímač stačí zcela jednoduše připojit přímo do USB-C portu reproduktoru JBL PartyBox a celý systém začne fungovat zcela okamžitě díky podpoře standardu Plug & Play. Kompatibilní (kromě modelu PartyBox 330) je také s PartyBox 130, PartyBox Encore 2, PartyBox Encore Essential 2, PartyBox On-The-Go 2, PartyBox Club 120, PartyBox Stage 320, PartyBox 520 a konečně i PartyBox 720. Pro provoz není absolutně vyžadována instalace žádných dodatečných aplikací, neprobíhá žádné manuální zdlouhavé párování ani složité systémové nastavování, stačí zkrátka jen zapojit a můžete začít zpívat. Dosah je až 30 metrů.
Pokud jde o napájení, každý z dodávaných mikrofonů má baterii s kapacitou 240 mAh. Tato baterie poskytne dostatek energie na dlouhých 10 hodin provozu na jedno nabití. Nabíjení zařízení probíhá prostřednictvím konektoru USB-C, který je chytře umístěn přímo na těle přístroje. Plné dobití trvá při vypnutí cca 3,5 hodiny. Mikrofon má na sobě LED diodu a o nabití si případně řekne.
Resumé
Co říct závěrem? JBL PartyBox 330 v kombinaci s mikrofony je záruka zábavy. Zvuk je perfektní a z kvality mikrofonů jsem naprosto unešen. Pokud uživíte velký reproduktor, na který máte místo a víte, že na něj nebude sedat prach, právě jste jej našli. A jestliže se přistihnete, že si vy či vaši přátelé chtějí po pár pivech „zabékat“, neváhejte. Stejně tak pokud pořádáte svatby či další akce, při kterých je třeba, aby bylo moderátora perfektně slyšet. Cena reproduktoru je 14 790 korun. Cena mikrofonů pak 3990 korun.