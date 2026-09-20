iPadOS 27 v praxi: Co zvládnete na běžném iPadu a co vyžaduje výkonnější model

S příchodem iPadOS 27 se propast mezi základním iPadem a profesionálními modely opět o něco prohloubila. Ačkoliv obě kategorie zařízení běží na stejném operačním systému, stejné pracovní úkony přinášejí diametrálně odlišný uživatelský zážitek. Pokud zvažujete, zda vám bude stačit nejdostupnější varianta, nebo musíte sáhnout hlouběji do kapsy pro iPad Pro, rozhodují především specifické limity hardwaru.
Běžná agenda a nepřekročitelná zeď jménem Apple Intelligence
Pokud základní iPad používáte pro psaní poznámek, prohlížení webu, vyřizování e-mailů nebo sledování filmů, iPadOS 27 vás v ničem nezklame. Prostředí je svižné a systémová gesta fungují bez potíží. Zásadní zádrhel ale přichází ve chvíli, kdy chcete využívat nové chytré funkce. Základní model je v současnosti limitován čipem se 6 GB operační paměti RAM. Což znamená, že s pokročilými nástroji Apple Intelligence si nerozumí a systémové generování textu, pokročilou úpravu fotografií ani novou Siri na něm nespustíte, protože Apple pro lokální AI modely striktně vyžaduje minimálně 8 GB RAM.
Multitasking a práce s externím monitorem
Rozdíl poznáte i při organizaci práce. Na základním iPadu se musíte spolehnout na klasické rozdělení obrazovky Split View a Slide Over. Chybí mu plnohodnotná podpora technologie Stage Manager i možnost rozšíření pracovní plochy na externí monitor. Připojený displej pouze zrcadlí obraz tabletu s černými pruhy po stranách.
Na iPadu Pro naproti tomu Stage Manager exceluje. Můžete libovolně měnit velikosti oken, vrstvit je přes sebe a po připojení k externímu 4K monitoru získáte plnohodnotné desktopové uspořádání, kde tablet slouží jako sekundární displej a monitor jako hlavní pracovní plocha.
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Střih videa, grafika a hrubý výkon
Skutečný zlom nastává u kreativních profesí. Pokus o střih více stop 4K videa v aplikacích jako Final Cut Pro nebo DaVinci Resolve základní iPad rychle zadýchá, vykreslování efektů trvá dlouho a při větším počtu vrstev dochází k pádům kvůli nedostatku paměti. V grafických editorech typu Procreate jste navíc výrazně omezeni maximálním počtem vrstev na jedno plátno.
Výkon iPadu Pro s čipem řady M je úplně jinde. Profesionální uživatelé na něm bez mrknutí oka stříhají náročné video projekty v ProRes rozlišení, pracují s komplexními 3D modely a renderují náročné grafické kompozice v reálném čase. Plynulosti navíc nahrává 120Hz ProMotion displej s technologií Tandem OLED, který zajišťuje bleskovou odezvu Apple Pencil a dokonalou barevnou přesnost, o které si základní 60Hz panel může nechat jen zdát. Základní iPad je tak ideálním zápisníkem a multimediálním společníkem, ale pro náročnou tvorbu zůstává iPad Pro nutností. Záleží tak na vás, na co iPad používáte.