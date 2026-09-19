TSB DNY jsou tady! TSBOHEMIA.CZ rozdává slevy až 64 %

Komerční sdělení: Září je u TSBOHEMIA ve znamení pořádných slev. E-shop totiž rozjel TSB DNY, v rámci kterých nabízí tisíce produktů napříč svým sortimentem se slevovými kupony. A přestože obchod celou akci prezentuje s úsporou až 50 %, u některých konkrétních značek jsou slevy dokonce ještě vyšší. Akce běží po celé září nebo do vyprodání zásob a na vybrané produkty navíc TSBOHEMIA.CZ nabízí dopravu zdarma.
Výběr je tentokrát skutečně široký a začít můžeme rovnou u elektroniky. Vybrané produkty Samsung pořídíte až o 40 % levněji, LG až o 47 %, zatímco u HP se sleva u vybraných produktů vyšplhala dokonce až na 64 %. Zajímavé nabídky připravily také značky Lamax se slevami až 50 %, Ezviz až 35 %, TrueLife až 40 % nebo JBL až 32 %. U Logitech pak můžete na vybraných produktech využít 10% slevu.
Pěknou příležitost k nákupu mají i ti, kteří chtějí něco do chytré domácnosti nebo hledají příslušenství k elektronice. TP-Link nabízí na vybrané produkty 20% slevu, stejně jako Fixed, Axagon nebo Mercusys. U Connect IT se lze dostat až na 40 % a třeba Cubenest zlevňuje vybrané produkty o 15 %. Princip je přitom jednoduchý – u konkrétní nabídky najdete příslušný slevový kód, který následně stačí zadat při nákupu.
TSB DNY ale zdaleka nejsou jen o počítačích a elektronice. Slevy se dostaly také do domácnosti, kde například Lauben nabízí až 40 %, SodaStream až 30 %, iRobot až 30 % a Ninja až 33 %. Vybrané produkty Tefal, Rowenta či Krups jsou pak o 20 % levnější. A pokud zrovna řešíte velké spotřebiče, Gorenje nabízí slevy až 56 %, Mora až 43 %, Bosch a Whirlpool až 30 % a Siemens až 31 %.
Zajímavé je, kam všude se tentokrát slevové kupony dostaly. LEGO lze u vybraných stavebnic pořídit až o 27 % levněji, drogerii až o 20 % a například Marimex nabízí slevy až 58 %. Velkou část nabídky tvoří také cyklistika a sport – Maxxis zlevňuje vybrané produkty až o 40 %, Pirelli a Schwalbe až o 30 %, Elite až o 49 % a Osprey až o 37 %.
TSBOHEMIA tak během září pokryla slevovými kódy prakticky všechny hlavní části svého sortimentu. Jen je potřeba dávat pozor na platnost jednotlivých nabídek. Většina běží až do 30. září 2026, některé značky ale mají termín kratší a sleva může skončit už během následujících dní. Pokud tedy máte něco vyhlédnutého, vyplatí se zkontrolovat přímo u produktu nejen příslušný kód, ale také datum jeho platnosti.