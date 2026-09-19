Méně chaosu, lepší přehled i snazší vstávání. Tyto 4 aplikace pro iPhone stojí za vyzkoušení

Tably
Pokud máte v Safari permanentně otevřených několik desítek panelů s věcmi, ke kterým se „určitě později vrátíte“, Tably by vás mohlo tohoto zlozvyku zbavit. Odkaz na článek, video, produkt nebo jinou stránku jednoduše odešlete do aplikace, doplníte důvod uložení a případně nastavíte, kdy se k němu chcete vrátit. Tably vás pak ve správnou chvíli upozorní a nabídne možnost položku odložit, označit jako vyřízenou nebo smazat. Uložené odkazy lze navíc prohledávat a filtrovat a potěší také tmavý režim. Aplikace přitom neprochází historii prohlížení a standardně ukládá data přímo do zařízení.
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Monee
Správa osobních financí nemusí připomínat vyplňování účetního systému. Monee jde opačnou cestou a soustředí se především na rychlé zadávání příjmů a výdajů a jejich následné přehledné vyhodnocení. Vytvořit si můžete vlastní kategorie, nastavit opakované platby nebo sledovat podrobnější statistiky. Zajímavá je rovněž možnost správy společných financí. Přístup lze chránit přes Face ID či Touch ID a příjemným bonusem je absence reklam i povinné registrace.
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Alarmed
Pokud patříte mezi lidi schopné v polospánku třikrát odložit budík a vůbec si to nepamatovat, Alarmed jde na probouzení poněkud důrazněji. Alarm totiž nestačí jedním klepnutím vypnout. Nejdříve je potřeba vyřešit jednoduchý příklad, zatřást telefonem nebo si zapamatovat zobrazenou kombinaci. Smyslem je přinutit mozek k alespoň malé aktivitě ještě předtím, než dostane šanci rozhodnout se pro dalších deset minut spánku. Statistiky pak ukazují, jak se vaše ranní návyky postupně mění.
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OptimistPal
OptimistPal se nesnaží další čas strávený u displeje pouze počítat. Využívá funkce Času u obrazovky a při spuštění vybraných aplikací vytvoří krátkou pauzu mezi impulzem a samotným otevřením sociální sítě. Právě automatické sahání po telefonu je totiž návyk, kterého si často všimneme až ve chvíli, kdy už několik minut bezmyšlenkovitě scrollujeme. Aplikace zároveň pracuje s negativními myšlenkami a snaží se nabídnout střízlivější pohled na situaci. Citlivější uživatele může potěšit také to, že data zůstávají pouze v iPhonu.