Jak snížit spotřebu elektřiny pomocí chytrého osvětlení

Když se řekne úspora elektřiny v domácnosti, většina lidí začne pravděpodobně přemýšlet nad vytápěním, ohřevem vody nebo spotřebou velkých domácích spotřebičů. Myslím si však, že pokud se snížením spotřeby zabýváte, není od věci se zaměřit třeba i na osvětlení, které sice zpravidla nebude tou největší položkou na účtu za elektřinu, při správném nastavení se na něm ale ušetřit dá. A co je možná ještě zajímavější, nemusíte kvůli tomu chodit večer po domě potmě. Pokud totiž řešíte, jak snížit spotřebu elektřiny bez omezení vlastního komfortu, jednou z možností je chytré LED osvětlení v kombinaci s automatizacemi, senzory a tak podobně. Díky těmto vychytávkám a možnosti přesně řídit jeho výkon totiž může svítit skutečně jen tehdy a tak intenzivně, jak je zrovna potřeba.
Základem je LED osvětlení
Prvním krokem je samozřejmě samotný přechod na LED osvětlení, pokud jste jej doma ještě kompletně neudělali. Moderní LED žárovky totiž dokážou při výrazně nižším příkonu nabídnout světelný výkon, na který jsme byli dříve zvyklí u klasických žárovek. Jen samotnou výměnou světelných zdrojů tak lze spotřebu osvětlení citelně snížit.
Chytrá světla však k této úspoře přidávají další možnosti. Jejich hlavní výhoda totiž podle mě nespočívá v tom, že můžete z telefonu změnit obývací pokoj na modrý nebo červený. Mnohem zajímavější je automatické řízení, kdy světlo jednoduše nemusí běžet na 100 % výkonu pokaždé, když jej zapnete, a především nemusí zůstávat rozsvícené tam, kde už nikdo není.
Právě automatické zhasínání je jedním z nejjednodušších způsobů, jak chytrá světla využít k úspoře. Typickým příkladem může být chodba, toaleta, koupelna, sklep nebo technická místnost. Pohybový či přítomnostní senzor světlo automaticky zapne při příchodu a po určité době jej zase vypne. Odpadá tak klasická situace, kdy někdo ráno rozsvítí na chodbě a světlo tam zbytečně svítí několik dalších hodin. U nás doma jsem pak senzor instaloval třeba i do kuchyně kvůli ovládání LED pásku u kuchyňské linky. Jedním z mých zlozvyků je totiž jej ráno rozsvítit a pak jej nechat svítit přes dopoledne, což je samozřejmě zbytečné. Máme proto nastaveno, že když v kuchyni nikdo není, LED pásek se automaticky zhasne a tím pádem je po problému.
Nemusíte vždy svítit naplno
Další možností, jak snížit spotřebu elektřiny, je regulace jasu. A právě zde mají chytrá světla obrovskou výhodu. Osobně totiž nevidím důvod, proč by například večer při sledování televize mělo osvětlení obývacího pokoje běžet na maximální výkon. Často totiž bohatě stačí několik desítek procent a to třeba i kvůli vašim očím, pro které je večer nižší intenzita světla rozhodně příjemnější.
Totéž platí třeba při noční cestě na toaletu nebo do kuchyně. Automatizace může být nastavená tak, aby se přes den světlo zapnulo na 100 %, večer například na 50 % a v noci třeba jen na 10 nebo 20 %. Výsledkem pak není jen nižší spotřeba, ale také příjemnější používání domácnosti, protože vás ve dvě ráno neoslní naplno rozsvícené stropní světlo.
Zajímavé možnosti nabízí také propojení světel se senzorem okolního jasu. Pokud do místnosti během dne dopadá dostatek přirozeného světla, není důvod umělé osvětlení vůbec zapínat. Jakmile se pak začne stmívat, systém může světla postupně rozsvítit nebo zvýšit jejich jas. Člověk se tím pádem o nic nestará a přitom nespotřebovává elektřinu zbytečně.
Automatizace podle času i přítomnosti
Velkou část úspor lze vyřešit také poměrně jednoduchými časovými automatizacemi. Chytrá domácnost může například před spaním vypnout všechna světla v domě nebo při odchodu posledního člena domácnosti zhasnout vše, co zůstalo zapnuté. Osobně považuji právě podobné automatizace za jednu z nejlepších vlastností chytrého osvětlení, protože po jejich nastavení prakticky zapomenete, že existují, a zároveň si 100% zajistíte, že nikde nebudete svítit zbytečně.
Samozřejmě se ale vyplatí nad podobnými automatizacemi trochu přemýšlet a nevytvářet je jen proto, že to jde. Pokud se vám totiž světlo na chodbě desetkrát denně zbytečně rozsvítí kvůli špatně umístěnému senzoru, příliš energie tím neušetříte. Smyslem tedy je, aby chytré osvětlení reagovalo na skutečné používání místnosti.
Pomoci se šetřením mohou také scény. Místo rozsvícení všech světel v obývacím pokoji na plný výkon lze totiž například vytvořit scénu pro sledování televize, večerní posezení nebo čtení, kdy každá z nich rozsvítí jen potřebná světla a nastaví jejich jas podle konkrétní situace. Ve výsledku tak používáte přesně tolik světla, kolik skutečně potřebujete.
Pozor na jednu drobnost
Je fér dodat, že ani chytrá světla nejsou z hlediska spotřeby úplně „zadarmo“. Aby mohla reagovat na příkazy z aplikace, automatizace nebo senzorů, musí být jejich elektronika připravena komunikovat i ve chvíli, kdy samotný světelný zdroj nesvítí. V pohotovostním režimu proto určité malé množství elektřiny spotřebovávají. Podobně může energii odebírat centrální bridge či hub, pokud jej daný systém používá.
Při pořizování chytrého osvětlení pouze kvůli úspoře energie je proto dobré počítat i s pořizovací cenou a spotřebou samotného chytrého systému. Největší smysl podle mě dává chytré osvětlení tehdy, když chcete spojit úsporu s vyšším komfortem, automatizací a lepší kontrolou nad tím, kdy a jak se doma svítí.
Úspora, které si nemusíte všimnout
Na chytrém osvětlení se mi líbí především to, že úspora nemusí znamenat omezení. Nemusíte si hlídat každou rozsvícenou žárovku ani neustále přemýšlet, zda jste při odchodu z domu někde nezapomněli zhasnout. Jakmile ale jednou správně nastavíte senzory, časové plány, scény a automatizace, velkou část práce za vás převezme samotný systém.
Chytrá světla samozřejmě sama o sobě nevyřeší vysokou spotřebu celé domácnosti a nemá smysl od nich očekávat zázraky. Mohou ale odstranit spoustu drobného a zbytečného svícení, které se během měsíců a let nasčítá. A pokud už doma LED osvětlení používáte, právě jeho chytřejší řízení může být dalším logickým krokem, jak jeho spotřebu ještě o něco snížit, aniž byste kvůli tomu přišli o komfort.