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Pojďte si s námi rozbalit iPhone 18 Pro v Burgundy odstínu

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Ode dnešního dne se prodávají nové iPhone 18 Pro a další Apple novinky, takže vás asi nepřekvapí, že pár testovacích vzorků dorazilo i k nám do redakce. Pojďte si tedy s námi rozbalit zřejmě to nejžhavější zboží, které momentálně na stole máme. Řeč je konkrétně o Burgundy variantě iPhone 18 Pro. 

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Jak můžete vidět, Apple jako již tradičně vsadil na bílou papírovou krabičku, na které jsou vyobrazena záda iPhone 18 Pro. Její obsah se pak nepřekvapivě taktéž absolutně neliší od předešlých let, což jinými slovy znamená nabíjecí kabel, spona na SIM a samozřejmě telefon. Stejné je i zafoliování displeje či pečetě, které jsou nalepené ze spodní strany krabičky tak, aby nedošlo k jejímu otevření. 

iPhone 18 Pro na DATARTu lze předobjednat zde

Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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