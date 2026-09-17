Že není o iPhone 18 Pro (Max) zájem? V Japonsku se na něj stojí obří fronty před Apple Store

Nová generace iPhone 18 Pro toho sice na první pohled možná nepřinesla příliš mnoho nového a dokonce se v posledních dnech začaly objevovat zprávy, že oproti předešlým generacím v předobjednávkách netáhne tolik, jako tomu bylo u předešlých generací. Ať už je ale v tomto směru pravda jakákoliv, faktem je, že se před Apple Store po celém světě již nyní začínají tvořit velké fronty nadšenců, kteří věří, že se jim podaří ukořistit telefony hned v první den prodejů. Krásným příkladem je třeba i virální video z Japonska, kde před jedním z Apple Store již nyní stojí velmi dlouhá fronta lidí s cílem získat nový iPhone mezi prvními.
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S trochou nadsázky se přitom dá říci, že stoupnout si do fronty před Apple Store mezi prvními (pár dní před startem prodejů) je ve výsledku i docela jistá forma toho, jak si nový telefon skutečně zajistit. Platí totiž, že Apple do volného prodeje skutečně určitou část skladových zásob uvolňuje, takže s trochou štěstí člověk dokáže koupit nový iPhone i bez jakékoliv předobjednávky jen takto „naslepo“. Ostatně, kolega Roman podobným způsobem před rokem koupil v New Yorku iPhone 17 Pro, který byl tou dobou též beznadějně vyprodaný v rámci Apple Online Store. Nicméně díky tomu, že do obchodů prakticky dennodenně pár kusů zařízení přicházelo, stačilo mít trochu štěstí, chuť přemisťovat se mezi obchody a bylo vyhráno.
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Hlavními lákadly nové generace iPhone jsou bezesporu nové barvy, vylepšený systém chlazení, vyšší výkon, prodloužená výdrž baterie a zejména pak pokročilejší fotoaparát, který by měl uživatelům nabídnout nové možnosti focení a to jak v případě, že se jedná o naprosté amatéry, tak i v případě, že jde o profesionály. Zkrátka a dobře, Apple má v tomto směru u nové generace svých Pro telefonů rozhodně co nabídnout a přestože možná zájem není takový, jak tomu bylo v předešlých letech, je jasné, že budou novinky v prvních dnech a týdnech jako již tradičně naprosto nedostatkovým zbožím.