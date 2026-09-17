Dream Recorder promění vaše sny ve video a můžete si jej vyrobit sami!

Znáte ten pocit, kdy se ráno probudítě a ještě pár desítek vteřin nebo minut máte před očima to, co se vám v nosi zdálo. Někdy to může být něco, na co byste nejraději zapoměli, ale čas od času se stane, že byste rádi snili dál. A právě na takové sny je tu Dream Recorder. Zařízení, které máte na nočním stolku a po probuzení mu v těch prvních vteřinách, kdy si to ještě pamatujete řeknete, co se vám zdálo. Dream Recorder z toho pomocí umělé inteligence vytvoří krátké video a to vám pak přehraje. Samozřejmě si musíte pamatovat alespoň něco z vašich snů, aby měl Dream Recorder od čeho se odpíchnout. Princip je jednoduchý, AI převede hlas na text a pak z textu vznikne video. Pokud máte vše postavené na OpenAI, pak vše probíhá tak, že model Whisper převede hlas na text, GPT-40 mini z něj udělá zadání pro video a model Ray Flash 2 od Luma Labs vytvoří samotný klip.
Vznikne pěti vteřinové video s rozlišením 540p, které interpretuje vaše vyprávění toho, co se vám zdálo. Právě nízké rzolišení je přitom v tomto případě záměr autorů, protože je to něco, na základě čeho vzniká video jako ze snu. Dream Recorder a jeho nastavení najdete na GitHubu a můžete si jej vytvořit sami a to pomocí repořitářů z GitHubu, Raspberry PI, displeje, USB mikorofonu a dotykového senzoru. Tělo si pak vytisknete na 3D tiskárně. Problém je v tom, že součástky, které autoři Dream Recorder použili vyjdou v nákladech přibližně na 285€, což je za takovou hračku celkem dost. Na druhou stranu budete mít doma něco, co jste si sami vytvořili a navíc to umí něco, co není zcela běžné. Pokud byste si chtěli Dream Recorder udělat, pak vše potřebné najdete na Github přímo zde.
Fotogalerie