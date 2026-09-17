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Dream Recorder promění vaše sny ve video a můžete si jej vyrobit sami!

Vše o Apple
R. ZavřelRoman Zavřel
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Znáte ten pocit, kdy se ráno probudítě a ještě pár desítek vteřin nebo minut máte před očima to, co se vám v nosi zdálo. Někdy to může být něco,  na co byste nejraději zapoměli, ale čas od času se stane, že byste rádi snili dál. A právě na takové sny je tu Dream Recorder. Zařízení, které máte na nočním stolku a po probuzení mu v těch prvních vteřinách, kdy si to ještě pamatujete řeknete, co se vám zdálo. Dream Recorder z toho pomocí umělé inteligence vytvoří krátké video a to vám pak přehraje. Samozřejmě si musíte pamatovat alespoň něco z vašich snů, aby měl Dream Recorder od čeho se odpíchnout. Princip je jednoduchý, AI převede hlas na text a pak z textu vznikne video. Pokud máte vše postavené na OpenAI, pak vše probíhá tak, že model Whisper převede hlas na text, GPT-40 mini z něj udělá zadání pro video a model Ray Flash 2 od Luma Labs vytvoří samotný klip.

Dream Recorder

Vznikne pěti vteřinové video s rozlišením 540p, které interpretuje vaše vyprávění toho, co se vám zdálo. Právě nízké rzolišení je přitom v tomto případě záměr autorů, protože je to něco, na základě čeho vzniká video jako ze snu. Dream Recorder a jeho nastavení najdete na GitHubu a můžete si jej vytvořit sami a to pomocí repořitářů z GitHubu, Raspberry PI, displeje, USB mikorofonu a dotykového senzoru. Tělo si pak vytisknete na 3D tiskárně. Problém je v tom, že součástky, které autoři Dream Recorder použili vyjdou v nákladech přibližně na 285€, což je za takovou hračku celkem dost. Na druhou stranu budete mít doma něco, co jste si sami vytvořili a navíc to umí něco, co není zcela běžné. Pokud byste si chtěli Dream Recorder udělat, pak vše potřebné najdete na Github přímo zde.

Dream Recorder Dream Recorder
DR LightBG Back.png DR_LightBG_Back.png
MODEM DREAM RECORDER LIFESTYLE 002 MODEM_DREAM_RECORDER_LIFESTYLE_002
modem dreamrecorder techstack.png modem_dreamrecorder_techstack.png
MODEM DREAM RECORDER LIFESTYLE 005 MODEM_DREAM_RECORDER_LIFESTYLE_005
modem dreamrecorder resinprint modem_dreamrecorder_resinprint
modem dreamrecorder assembly modem_dreamrecorder_assembly
modem dreamrecorder glowinthedark modem_dreamrecorder_glowinthedark
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