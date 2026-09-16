QNAP představuje TVS-hx77AX ZFS NAS s NFS přes RDMA pro AI pracovní zátěže

QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložišť, dnes oznámil novou řadu podnikových hybridních ZFS NAS TVS-hx77AX. Tato řada zahrnuje 16pozicový TVS-h1677AX, 12pozicový TVS-h1277AX a 8pozicový TVS-h877AX model, které jsou vybaveny procesory AMD Ryzen™ řady 7000 a pamětí DDR5. Díky nativní podpoře NFS přes RDMA je tato řada navržena pro náročný trénink AI modelů, virtualizaci a spolupráci na 4K videu, a nastavuje nový standard výkonu pro desktopové NAS.
Výpočetní jádro: architektura Zen 4 a synergie s DDR5
S procesory AMD Ryzen™ řady 7000 na moderní architektuře Zen 4 přináší řada TVS-hx77AX výrazně vyšší výkon na jeden takt (IPC). V kombinaci s až 192GB paměti DDR5 (volitelně ECC) NAS bez problémů zvládá paralelní provoz virtuálních strojů (VM), vývoj kontejnerizovaných aplikací i úlohy s vysokými nároky na datovou propustnost při dekompresi dat.
Překonání úzkých míst v AI: NFS přes RDMA a rozšiřitelnost na 25GbE
Pro správu rozsáhlých datových toků je řada TVS-hx77AX vybavena dvěma porty 10GBASE-T a dvěma porty 2,5GbE již v základní výbavě. Tři integrované sloty PCIe Gen 4 umožňují podnikům instalovat 25GbE SmartNIC (např. QXG-25G2SF-BCM) a aktivovat NFS přes RDMA. Tato technologie obchází procesor a přenáší data přímo mezi paměťovými subsystémy, což zajišťuje extrémně nízkou latenci srovnatelnou s lokálními NVMe SSD, což je zásadní pro trénink AI a postprodukci videa.
Hybridní úložiště a ochrana ZFS: rovnováha mezi rychlostí a kapacitou
TVS-hx77AX využívá hybridní architekturu úložiště s dedikovanými sloty U.2 PCIe Gen 4 x4 NVMe SSD pro výjimečný výkon při náhodném čtení a zápisu (IOPS). Ve spojení s Qtier™ pro QuTS hero systém automaticky přesouvá často používaná data (hot data) na SSD a méně používaná data (cold data) na vysokokapacitní HDD, což optimalizuje návratnost investic do úložiště. ZFS-založený operační systém QuTS hero navíc nabízí samoopravné funkce a robustní neměnné snímky (snapshots), které představují klíčovou ochranu proti ransomwaru a zajišťují maximální integritu dat.
„Když malé a střední firmy nasazují trénování AI modelů nebo rozšiřují virtualizaci, úzkým hrdlem nebývá výpočetní výkon, ale latence přenosu dat,“ říká Sean Deng, produktový manažer QNAP. „U řady TVS-hx77AX jsme nešli jen za maximálními hardwarovými parametry, ale optimalizovali jsme celý hardware i software. Díky využití NFS přes RDMA dosahují síťové přenosy téměř rychlosti operační paměti. Výsledkem je výkon na úrovni datového centra v desktopovém provedení, navržený speciálně pro rychle se rozvíjející firemní AI.“
Klíčové podnikové funkce:
- Vyhledávání s využitím umělé inteligence: Integruje engine Qsirch s technologií Retrieval-Augmented Generation (RAG). Propojením s cloudovými nebo lokálními LLM mohou uživatelé vyhledávat v rozsáhlých datech uložených v NAS pomocí přirozeného jazyka a vytvořit z NAS inteligentní podnikovou znalostní základnu.
- Vysoká dostupnost (HA): Podporuje High Availability Manager pro clusterování dvou NAS zařízení, což zajišťuje téměř nulové výpadky a nepřetržitý provoz firmy i při nečekaných hardwarových poruchách.
- GPU Passthrough: Sloty PCIe Gen 4 podporují až 200W samostatné grafické karty (např. NVIDIA RTX™), takže náročné grafické a AI výpočty lze akcelerovat ve virtuálních strojích.
- Standardní záruka 5 let: Komplexní pětiletá záruka dokládá závazek QNAP k spolehlivému hardwaru pro podnikové nasazení.
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