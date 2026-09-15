QNAP uvádí TS-h966TX Thunderbolt™ 4 a 10GbE NAS: Úsporné úložiště navržené pro vysokorychlostní mediální pracovní postupy

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti úložišť, sítí a výpočetních řešení, dnes představila TS-h966TX, kompaktní a spolehlivé 9pozicové hybridní Thunderbolt™ 4 10GbE NAS zařízení určené pro zrychlení moderních pracovních postupů při tvorbě obsahu. Díky jedinečné hybridní konstrukci 5+4 kombinuje 9pozicový TS-h966TX velkokapacitní úložiště SATA HDD s vysokorychlostní akcelerací pomocí U.2 NVMe SSD – umožňuje tak tvůrcům a menším studiím dosáhnout nižších nákladů i rychlého dokončení projektů.
Ve srovnání s předchozími 6pozicovými modely Thunderbolt 4 NAS založenými na HDD od QNAP je TS-h966TX fyzicky o 36% menší, což umožňuje efektivnější využití pracovního prostoru bez kompromisů ve výkonu. Díky čtyřem dedikovaným pozicím pro U.2 NVMe SSD (s možností instalace M.2 NVMe SSD pomocí adaptéru QDA-UMP4A) lze vytvořit extrémně rychlé datové svazky nebo využít SSD cache pro zvýšení IOPS v náročných prostředích pro střih, VFX i týmovou produkci.
Výkon zajišťuje 6jádrový procesor Intel® Core™ (až 4,4 GHz) a paměť DDR5, přičemž zařízení běží na operačním systému QuTS hero založeném na ZFS. TS-h966TX poskytuje podnikové zabezpečení dat, technologii WORM (Write-Once, Read Many) a optimalizovaný výkon pro SSD pro profesionály, kteří vyžadují rychlost i spolehlivost.
„Od importu médií až po spolupráci při postprodukci se tvůrci obsahu často potýkají s úzkými místy v přístupu k datům a správě souborů, což může narušit produkční pracovní postupy,“ uvedl Eddie Chuang, produktový manažer společnosti QNAP. „Díky dvěma portům Thunderbolt 4, integrovanému připojení 10GbE a 2,5GbE a spolehlivé ochraně dat pomocí ZFS poskytuje TS-h966TX bezpečný a výkonný základ pro ukládání dat v prostředí videoprodukce s podporou více pracovních stanic a týmů.“
Hlavní funkce modelu TS-h966TX
- Bezpečné úložiště a zálohovací řešení: Podporuje zálohování souborů z Mac® i Windows® PC (vyžaduje Thunderbolt 4/5 nebo USB 4) a spolupracuje s cloudovou službou myQNAPcloud Onepro vzdálenou ochranu dat a pohodlný přístup, což splňuje zálohovací potřeby jednotlivců i organizací.
- Hybridní úložiště 5+4 pro vyváženou kapacitu a výkon: Kombinuje pět 3,5″ SATA pozic (6 Gb/s) pro velkou kapacitu s čtyřmi 2,5″ U.2 NVMe SSD pozicemi pro zrychlení pracovních úloh pomocí SSD cache nebo vysoce výkonných SSD úložných fondů.
- Dva porty Thunderbolt 4 pro přímou editaci z pracovních stanic: Umožňuje rychlé přímé propojení s pracovními stanicemi Mac® a Windows® pro plynulou 4K editaci, vysokorychlostní import a efektivní předávání projektů – ideální pro kompaktní studia.
- Integrované 10GbE a 2,5GbE pro týmovou spolupráci: Vybaveno jedním portem 10GBASE-T Multi-Gig a jedním portem 2,5GbE pro vysokorychlostní datové přenosy, sdílenou editaci, zálohování a virtualizaci.
- QuTS hero se ZFS ochranou dat a optimalizací SSD: Zajišťuje podnikovou integritu dat, neměnnost dat a ochranu na podnikové úrovni, podpora pokročilé efektivity a výkonu optimalizovaného pro SSD – ideální pro cenná kreativní data a klíčové projektové soubory.
- HDMI™ 4K výstup pro monitorování: Podporuje HDMI™ výstup pro zobrazení ve vysokém rozlišení (například 4K) a umožňuje flexibilnější práci přímo na místě.
- Vysokorychlostní porty Type-A USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s): Zajišťují vysokou přenosovou kapacitu pro externí úložiště a výrazně zvyšují efektivitu přenosu i zálohování velkých mediálních souborů.
- Chytré vyhledávání souborů: Qsirch umožňuje rychlé a efektivní vyhledávání souborů s podporou sémantického vyhledávání, což zpřesňuje vyhledávání obrázků. Při využití pokročilého RAG vyhledávání se dále zvyšuje přesnost a rychlost nalezení potřebných dat.
- Podpora rozšíření úložiště přes USB 4 JBOD: Snadné navýšení kapacity připojením rozšiřující jednotky TL-D810TC4 podle rostoucích požadavků na kapacitu.
Klíčové specifikace TS-h966TX
Stolní model; 9pozicové hybridní úložiště (5 x 3,5″ SATA + 4 x 2,5″ U.2 NVMe SSD); procesor Intel® Core™ i3 se 6 jádry (až 4,4 GHz), 8GB SODIMM DDR5 RAM (rozšiřitelná až na 64GB); 9pozicové hybridní úložiště (5x 3,5″ SATA + 4x 2,5″ U.2 NVMe SSD); 2x Thunderbolt 4 porty; 1x 10GBASE-T RJ45 port; 1x 2,5GBASE-T RJ45 port; 2x Type-A USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) porty; 1x Type-A USB 2.0 port; 1x 4K HDMI™ výstup.
Další informace a specifikace naleznete na adrese www.qnap.com.