Dny Marianne na DATARTu jsou zpět

Komerční sdělení: Dny Marianne si za roky své existence vybudovaly pevné místo v českém nákupním kalendáři. Pro řadu Čechů představují oblíbený nákupní rituál. Atraktivní nabídky během této akce přirozeně přitahují pozornost k produktům, jejichž pořízení zákazníci delší dobu zvažují. V DATARTu letošní Dny Marianne startují 18. září a potrvají až do pondělí 21. září. Přinášejí ideální příležitost pořídit si elektroniku, domácí spotřebiče a další vybavení za zajímavé ceny.
Když se vyplatí nečekat
Slevy mají u českých zákazníků dlouhodobě silnou pozici. Ekonomická situace posledních let jejich význam ještě posílila. Lidé si zvykli více porovnávat ceny, plánovat větší výdaje a čekat na chvíli, kdy mohou za své peníze získat co nejlepší hodnotu. „U elektroniky je tento trend vidět ještě více. Dny Marianne tak nejsou jen příležitostí k impulzivnímu nákupu. Pro část zákazníků jsou naopak momentem, kdy se rozhodnou uskutečnit nákup, který už nějakou dobu zvažovali,“ říká Lenka Mastešová, ředitelka marketingové komunikace DATART.
Během Dnů Marianne se v DATARTu tradičně zvyšuje průměrná hodnota nákupu, což potvrzuje ochotu zákazníků využít atraktivní nabídky i při pořizování hodnotnější elektroniky a vybavení domácnosti. Tradičně roste zájem o velké spotřebiče – pračky, myčky, trouby či lednice, dále pak o malé domácí spotřebiče, jako jsou vysavače, rychlovarné konvice, horkovzdušné fritézy. Pozornosti zákazníků se těší také mobilní telefony a příslušenství či IT technika. „Když zákazník vidí nabídku, která mu dává smysl, je ochoten investovat i do dražšího produktu. U větších nákupů je přitom patrné, že lidé často čekají právě na podobné příležitosti. Dny Marianne jim dávají pocit, že nastal správný čas nákup uskutečnit,“ dodává Mastešová.
Do obchodu, na mobil nebo obojí?
V průběhu let se proměnil způsob, jakým zákazníci nakupují, ale také jejich představa o tom, co vlastně znamená „nakupovat“. Zákazník už dnes nemusí být jen online nebo pouze v prodejně. Běžně využívá obojí.
Zákazník si dnes může produkt pohodlně vybrat v mobilu, porovnat jeho parametry, cenu i recenze, objednat ho online a následně si ho vyzvednout na prodejně či nechat doručit na adresu. Stejně tak může zamířit přímo do kamenné prodejny, kde si zboží prohlédne, porovná jednotlivé možnosti, poradí se s odborníkem a nákup rovnou uskuteční.
„Zkušenost s online nákupem elektroniky a IT techniky dnes deklaruje zhruba 66 % Čechů. Více než polovina online objednávek navíc podle dostupných dat probíhá prostřednictvím mobilních telefonů. Přesto fyzické prodejny neztrácejí svou roli. Právě u elektroniky totiž zákazníci často ocení možnost produkt vidět na vlastní oči, vyzkoušet si ho nebo se poradit s člověkem, který mu pomůže s výběrem,“ vysvětluje Mastešová a na závěr dodává: „Online a kamenné prodejny už dnes nejsou konkurenti. Pro zákazníka představují dva vzájemně propojené způsoby, jak nakoupit. Někdy chce zákazník rychlost a pohodlí, jindy si potřebuje produkt osahat nebo se zeptat odborníka. Úspěšný prodejce musí umět nabídnout obojí a zákazníkovi umožnit, aby mezi těmito světy plynule přecházel.“