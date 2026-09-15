Disney+ mění smluvní podmínky, nyní vám může před filmem i po něm přehrát reklamu

Disney+ si asi většina z nás platí k tomu, aby se mohla dívat na filmy a seriály bez reklam. Současná změna obchodních podmínek však zřejmě nepotěší nejednoho z nás. Služba nové podmínky rozeslala zákazníkům dnes a upozorňuje v nich, že určité formy reklamy mohou být součástí všech typů předplatného. Disney+ může nově podle svých licenčních podmínek zařadit před nebo po filmu nebo seriálu reklamu. Tato změna se týká všech typů předplatného.
Reklamy mohou být taktéž zahrnuty v živých přenosech, vysílání speciálních událostí a v obsahu služeb tětích stran. Je jedno, jaké předplatné si platíte, reklamu vám Disney+ může přinést vždy. Disney+ sice neuvedlo, že začíná reklamy okamžitě spouštět, ale že to může zkrátka kdykoli udělat a vy si tak poklidné sledování již neužijete, ale budete sledovat před nebo po filmu reklamní sdělení. Pokud navíc od dnes někde uvidíte propagaci na Disney+ která slibuje, že je předplatné bez reklam, tak Disney výslovně uvádí, že to znamená, že reklama není během přehrávání, ale stále může být před nebo po přehrávání. Také se mění lhůta pro oznámení změny ceny za předplatné, a to z dosavadních 30 dní na 28 dní. To už asi zákazníky nechá chladné, ale to, že si před filmem a po filmu budeme muset přehrát reklamu je něco, za co opravdu platit nechci.