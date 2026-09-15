Češi vymysleli přenosný výčep snů! Vychladí a načepuje pivo kdekoliv, baterie vydrží až 20 hodin

České technologické startupy se rozhodně nemusí točit jen kolem umělé inteligence nebo softwaru. Poměrně zajímavý projekt vznikal poslední dva roky také v českém rodinném startupu DURVAG, který se rozhodl vyřešit jeden z problémů, se kterým se někdy setkal snad každý milovník čepovaného piva, ve chvíli, kdy si položil otázku, jak si jej vychutnat na chatě, při rybaření nebo třeba na zahradě bez toho, abyste museli řešit zásuvku, chlazení sudu a další vybavení? Výsledkem je DURVAG Settler, který kombinuje prakticky celý výčepní systém do jedné přenosné krabice.
Zařízení totiž obsahuje vlastní chlazení, systém pro tlakování sudu a především velkou 46 000mAh baterii, díky které dokáže podle výrobce fungovat až 20 hodin bez elektrické zásuvky. Pivo přitom není nutné předem vychladit. Settler totiž používá průtokové mokré chlazení, kdy nápoj protéká kovovou spirálou ponořenou v chladicí lázni, přičemž se ochladí až při cestě ze sudu ke kohoutu. Připojit tak můžete klidně sud pokojové teploty.
Nepotřebujete ani CO₂ bombu
Druhou zajímavostí je tlakování. Uvnitř zařízení je vlastní bezolejový kompresor schopný natlakovat sud až na 5 barů a následně potřebný tlak automaticky udržovat. Externí CO₂ láhev tedy není nutná, přestože ji lze v případě zájmu připojit a interní tlakování vypnout. Settler podporuje standardní 15, 30 a 50litrové KEG sudy s různými typy narážečů. Kromě piva lze navíc stejným způsobem čepovat cider, víno, limonádu nebo kombuchu.
Fotogalerie
Na baterii zvládne zařízení vychladit a načepovat přibližně 12 litrů nápoje za hodinu, tedy 24 půllitrů. Po připojení k elektrické síti se výkon zvýší na 20 litrů za hodinu. Úplně drobný cestovní gadget to nicméně není (Settler váží 17 kilogramů a měří přibližně 44 x 25 x 40 centimetrů), nicméně jak ukazují specifikace, přesto jde o parťáka k nezaplacení. Ostatně, výrobce jej proto sám neprezentuje jako něco, co si hodíte do batohu na túru, ale spíš jako výčep, který naložíte do auta a odvezete na chatu, grilování nebo k vodě.
Aby se tento „sen všech pivařů“ stal realitou, český tým nyní shání peníze na rozjezd výroby prostřednictvím Kickstarter kampaně DURVAG Settler. Veřejnou část kampaně spustil 1. září a během prvních 15 dní podle informací, které nám startup zaslal, vybral přes 40 000 dolarů. Projekt navíc Kickstarter ještě před spuštěním vybral do programu Project We Love. Kampaň má běžet do 30. září a pokud všechno půjde podle plánu, výroba bude dokončena na jaře příštího roku a první kusy mají k podporovatelům zamířit v květnu 2027. A já doufám, že se tak skutečně stane.
Fotogalerie #2
Za mě je totiž myšlenka DURVAG Settler opravdu sympatická a to třeba i proto, že se jedná ve své podstatě o all-in-one zařízení, které je pro uživatelské využití skutečně jednoduché. Startup totiž de facto vzal všechno, co potřebujete k načepování vychlazeného piva, nacpal to do jedné přenosné krabice a přidal baterii, díky které nemusíte řešit ani elektrickou zásuvku. A jestli se českému týmu podaří crowdfunding dotáhnout až k sériové výrobě, což snad ano, bude rozhodně zajímavé sledovat, jak se mu s poměrně netradičním produktem podaří prosadit i mimo Česko. A já coby fanoušek dobrého piva věřím, že si třeba příští rok užiju tento kousek při recenzováni s přáteli na zahradě a nějakou tou fajn bečkou k tomu. :)