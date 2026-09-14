Pamatujete na iPod touch? Přesně před 19 lety začal Apple prodávat zařízení, které připomínalo iPhone bez telefonu

Je tomu skoro sice až k nevíře, ale dnes je to přesně 19 let od okamžiku, kdy se začal oficiálně prodávat první iPod touch. Apple jej poslal na pulty obchodů 14. září 2007, pouhých devět dní poté, co jej Steve Jobs představil během mediální události s názvem „The Beat Goes On“. Z dnešního pohledu může přitom původní iPod touch působit jako poměrně jednoduché zařízení, v roce 2007 však do světa iPod přinesl technologie, které Apple jen pár měsíců předtím ukázal u revolučního prvního iPhone.
Hlavním lákadlem byl samozřejmě dotykový displej s technologií Multi-Touch a uživatelské rozhraní vycházející z iPhone. Uživatelé už díky tomu nepotřebovali klasické Click Wheel známé ze starších iPodů, protože hudbu i ostatní funkce ovládali přímo prstem na obrazovce. iPod touch navíc dostal Wi-Fi a plnohodnotný webový prohlížeč Safari, takže nešlo pouze o přehrávač hudby, ale svým způsobem také o malý kapesní počítač.
Proti tehdejšímu iPhone však samozřejmě existovalo několik zásadních omezení, kdy například iPod touch neměl logicky mobilní připojení a neuměl tedy klasicky telefonovat přes mobilní síť. Navíc první generace neměla ani fotoaparát a měla tedy sloužit primárně k poslechu hudby. Pokud však byl uživatel v dosahu Wi-Fi, mohl zařízení využít například k procházení internetu. Právě kombinace dotykového rozhraní, Safari a bezdrátového připojení byla v tehdejším světě hudebních přehrávačů něčím naprosto neobvyklým.
Apple iPod touch prezentoval také jako zařízení umožňující bezdrátový nákup hudby prostřednictvím iTunes Wi-Fi Music Store. Hudbu tak bylo možné nakupovat přímo ze zařízení bez nutnosti nejprve připojit iPod k počítači, což byla na rok 2007 poměrně zásadní změna. Cenově přitom nešlo o úplně levnou záležitost. Základní varianta s 8GB úložištěm stála 299 dolarů, zatímco za vyšší 16GB verzi si Apple účtoval 399 dolarů. Přesto byl iPod touch zajímavou možností pro každého, koho lákalo nové dotykové prostředí Apple, ale nepotřeboval nebo nechtěl samotný iPhone
I přesto, že „žil“ iPod jako takový vedle daleko všestrannějšího iPhone, stala se z něj nakonec poměrně dlouhověká produktová řada. Apple během jeho existence představil celkem sedm generací, než v roce 2022 oznámil definitivní konec produktu. A asi vás nepřekvapí, že právě iPod touch byl v té době posledním zbývajícím členem celé rodiny iPod, takže jeho ukončením skončila po více než dvaceti letech také jedna z nejvýznamnějších produktových řad v historii Apple.
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Na jednu stranu je to sice škoda, na druhou stranu si ale přiznejme, že mít samostatný hudební přehrávač v dnešní době už prostě nedává moc smysl. Vždyť pro poslechu hudby máme nyní iPhone, případně Apple Watch coby náhradu za menší iPody nano či shuffle. Přiznám se však, že sám na dobu iPodů čas od času rád zavzpomínám a to i proto, že iPod shuffle byl vlastně mým prvním Apple produktem.
Doteď ho doma někde mám