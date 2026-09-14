Nový CEO Applu ukázal první skládací iPhone. Co to může přinést tržbám?

Komerční sdělení: Apple má za sebou několik důležitých změn. Minulý týden nastoupil do čela společnosti John Ternus, který na pozici CEO nahradil Tima Cooka. Ten během svého působení dokázal z Applu vybudovat jednu z nejhodnotnějších společností světa a firmu, která dnes každoročně generuje více než 100 miliard dolarů čistého zisku. Změna ve vedení ale nebyla jedinou velkou událostí posledních dní. Apple zároveň představil novou generaci svých produktů a vůbec poprvé také skládací iPhone s názvem Duo.
Apple tradičně představil nové modely řady Pro, které přinášejí výkonnější čipy, lepší fotoaparáty a další vylepšení. Největší pozornost však přitáhl právě skládací iPhone. Ten má ve Spojených státech začínat přibližně na 2 000 dolarech, přičemž na evropských trzích bude cena ještě vyšší a pohybovat se kolem 2 400 EUR.
Zdroj: Apple
iPhone stále tvoří polovinu tržeb Applu
Pro Apple jde o důležitou novinku především proto, že iPhone zůstává klíčovým produktem společnosti. Z pohledu tržeb stále představuje přibližně polovinu příjmů Applu, i když jeho podíl postupně klesá. Stále větší význam mají služby, které generují přibližně čtvrtinu tržeb, ale díky vysokým maržím se podílejí zhruba 42 % na celkovém zisku společnosti. Skládací smartphony přitom nejsou žádnou novinkou. Konkurenční výrobci je nabízejí už několik let. Apple však může mít v tomto segmentu jednu významnou výhodu. Jeho zákazníci jsou totiž výrazně koncentrovaní v prémiové části trhu, kde jsou ochotni za zařízení zaplatit více.
To dobře ukazuje srovnání Applu se Samsungem. Obě společnosti v loňském roce prodaly přibližně 250 milionů smartphonů. Pokud se ale podíváme pouze na zařízení s cenou nad 600 dolarů, rozdíl je výrazný. Apple v této kategorii prodal přibližně 220 milionů telefonů, zatímco Samsung dosáhl zhruba třetinového počtu.
Zdroj: WSJ, Counterpoint Research
Apple vydělává na telefonech výrazně více než konkurence
Silná pozice Applu v prémiovém segmentu je důležitá i z pohledu ziskovosti. Starší data společnosti Counterpoint Research ukazují, jak výrazně se Apple dokáže od konkurence odlišit. V roce 2022 měl Apple přibližně 18% podíl na celkovém počtu prodaných smartphonů. Z pohledu tržeb mu však připadalo přibližně 48 % celého trhu a z hlediska zisku dokonce kolem 85 %.
Přestože novější data nejsou v tomto případě k dispozici, dlouhodobý trend je poměrně jasný. Apple prodává menší část všech smartphonů, zároveň však díky vyšším cenám zařízení a vysoké loajalitě zákazníků získává výrazně větší podíl na celkových tržbách a ziscích odvětví.
Právě zde může být skládací iPhone pro Apple zajímavý. Nejde pouze o další nový model, ale o vstup do segmentu, který konkurence rozvíjí už několik let. Pokud se Applu podaří přesvědčit zákazníky, že skládací telefon stojí za výrazně vyšší cenu, může tím vytvořit další prostor pro růst průměrné hodnoty prodávaného zařízení a zároveň posílit svou pozici na prémiovém trhu.
Úspěch nového produktu ale samozřejmě není zaručen. Vysoká cena může omezit počet potenciálních zákazníků a Apple bude muset zároveň ukázat, že skládací konstrukce nabízí dostatečnou praktickou hodnotu oproti klasickému iPhonu.
Zdroj: Counterpoint
Pro nový management Applu tak jde o zajímavý první test. John Ternus přebírá firmu s obrovskou uživatelskou základnou, vysokou ziskovostí a velmi silnou pozicí v prémiovém segmentu. Zároveň ale stojí před otázkou, kde najít další zdroje růstu. Skládací iPhone může být jedním z nich.
Více o posledních změnách v Applu, novém vedení společnosti a jeho budoucnosti se dozvíte ve videu od XTB.
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