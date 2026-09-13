Roborock ve slevě až 30 %. DATART zlevnil robotické vysavače i podlahové myčky

Komerční sdělení: Nový školní rok je v plném proudu a pokud si jej chcete zpříjemnit čistší domácností bez zbytečné námahy, nyní k tomu máte velmi dobrou příležitost. DATART totiž odstartoval akci na vybrané produkty Roborock, díky které můžete ušetřit až 30 %. Ve slevě jsou jak robotické vysavače, tak podlahové myčky, tedy přesně ta technika, která se postará o podlahy za vás a ušetří vám spoustu času.
Akce se vztahuje například na robotický vysavač Roborock QR 798 white, podlahovou myčku Roborock F25 Ultra, Roborock F25 Gen 2 Black nebo robotické vysavače Roborock Qrevo C Pro v černé a bílé variantě. Jinými slovy, vybrat si mohou jak ti, kteří chtějí plně automatického pomocníka na každodenní úklid, tak ti, kteří dávají přednost ručnímu čištění podlah s výrazně vyšším komfortem než u klasického mopu.
Velkým lákadlem jsou samozřejmě samotné slevy. Roborock QR 798 white vychází po slevě na 7 888 Kč namísto původních 11 499 Kč, takže u něj ušetříte 3 611 Kč. Roborock F25 Ultra pořídíte za 12 896 Kč namísto 18 799 Kč, což znamená úsporu 5 903 Kč. Podlahová myčka Roborock F25 Gen 2 Black pak spadla z 8 499 Kč na 5 830 Kč. V případě modelů Roborock Qrevo C Pro Black a White činí cena po slevě 13 249 Kč místo 16 899 Kč.
Získání slevy je přitom jednoduché. Stačí si v době konání akce vybrat zapojený produkt Roborock, vložit jej do košíku přes tlačítko „Koupit se slevou“ a příslušná sleva se následně započítá. Pozor jen na to, že nejde o automatickou slevu bez prokliknutí, takže je potřeba využít právě nákup se slevou. VIP zákazníci DATARTu pak mají slevu propsanou přímo do cen produktů.
Akce platí od 7. 9. do 14. 9. 2026, případně do odvolání, a vybrané produkty najdete nejen online, ale také na prodejnách DATART. Dostupnost na konkrétní pobočce si pak můžete ověřit přímo v detailu produktu. Pokud tedy o novém robotickém vysavači nebo podlahové myčce Roborock uvažujete, s nákupem bychom příliš dlouho neotáleli. Slevy jsou totiž poměrně zajímavé a u podobných akcí platí, že nejzajímavější modely mizí zpravidla jako první.