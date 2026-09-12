Tento produkt prodává Apple bez jediné změny již 14 let

Dnes je to přesně 14 let od chvíle, kdy Apple představil společně s iPhone 5 sluchátka Apple EarPods, která do dnes můžete v nezměněné podobě koupit. Je to nejstarší produkt, který Appel prodává bez jakékoli změny již po dobu dlouhých 14 let. O tom, jak starý tento produkt je svědčí i produkty, které najdete v sekci kompatibility. Tam najdete mimo jiné například iPod Classic z roku 2008 a podobně staré produkty. EarPods jsou poslední sluchátka s 3,5mm jack konektorem, která Apple nabízí. Sluchátka mají ovladač na kabelu, pomocí kterého lze nastavovat hlasitost, ovládat přehrávání hudby nebo videa a také přijmat a ukončovat hovory. Sluchátka Apple později doplnil také o modely s Lightning konektorem a později pak dokonce USB-C konektorem, ovšem tato s 3,5mm konektorem jsou v nabídce Apple již dlouhých 14 let a Apple je prodává za 19$.