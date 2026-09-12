Odstartovaly předobjednávky iPhone 18 Pro a 18 Pro Max

Je sobota krátce po 14:00, což ve fanouškovském světě znamená, že právě celosvětově odstartovaly předobjednávky na iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Pokud vás tedy novinka, kterou Apple představil na středeční Keynote, náležitě zaujala a rádi byste si ji užili mezi prvními, máte nyní jedinečnou a vlastně dost možná i jedinou možnost, jak si ji přednostně zajistit. Je totiž velmi pravděpodobné, že do volného prodeje telefony nezamíří, takže kdo si svůj kousek nepředobjedná, velmi pravděpodobně se k telefonu minimálně v prvních týdnech prodejů nedostane.
Zatímco v předešlých letech startovaly předobjednávky nové generace iPhone v pátek ve 14:00 středoevropského času, letošek je v tomto směru jiný. Na tento pátek totiž připadalo 25. výročí teroristických útoků na WTC v New Yorku, kvůli čemuž se Apple rozhodl start předobjednávek přesunout nezvykle právě na sobotu. Co se pak týče startu prodejů, ty naštěstí začnou už naprosto tradičně – tedy příští pátek. Kromě iPhone 18 Pro a 18 Pro Max zamíří v tento den k prvním šťastlivcům i Apple Watch Series 12, Ultra 4 či AirPods 5. Minimálně v případě iPhone 18 Pro (Max) pak lze očekávat již tradiční prvotní nedostatek skladových zásob, kvůli čemuž doporučujeme s předobjednávkami raději moc neotálet.
iPhone 18 Pro na Alze lze předobjednat zde