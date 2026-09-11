Zajistěte si přes DATART nové Apple Watch 12 a AirPods 5 mezi prvními

Komerční sdělení: Oslovily vás nedávno představené Apple Watch 12 či AirPods 5 a rádi byste se k nim dostali mezi prvními v Česku? Nejde ve výsledku o nic až tak složitého. Stačí si je totiž zavčas předobjednat a s trochou štěstí jsou vaše hned v prvních dnech prodejů. Skvělou volbou pro předobjednání je třeba spolehlivý prodejce elektroniky DATART, který se navíc v minulosti ukázal i jako velmi dobře zásobovaný Apple novinkami. Šance, že se přes něj dostanete hned v prvních dnech prodejů k novým Apple Watch či AirPods je tedy opravdu velká. Samozřejmě ale platí, že čím dřív předobjednávku vytvoříte, tím lépe pro vás. Raději proto příliš neváhejte – vystavujete se tím totiž logicky riziku, že vás předběhnou ostatní zájemci.
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