Google vydal Gemini pro Mac a PC

Společnost Google vydala aplikaci Gemini pro MacOS a PC. V rámci PC vám ke spuštění apliakce stačí Windos 10 nebo novější, ale na MacOS si užijí aplikaci jen ti, kteří mají Apple Sillicon. S procesory Intel není aplikace bohužel kompatibilní. Aplikace umožňuje okamžitý přístup k AI asistentovi a to jak k pokládání dotazů, tka i k funkcím jako je grafický a video nástroj Nano Banana, který vám pomůže vygenerovat například obrázky. Pro uživatele znamená aplikacep ředevším snadnější přístup k AI asistentovi a stejně tak snadnější přetahování souborů ze svého počítače do Gemini. Je však nutné podotknout, že aplikace nemá žádný přístup k vašemu počítači a slouží jako rozhraní pro komunikaci s LLM modelem v datacentrech Google. Instalace tedy neumožňuje propojení s vašimi soubory nebo aplikacemi. Obdobnou aplikaci nabízí také ChatGPT a to jak pro MacOS tak také Windows.
Aplikacej e k dispozici zcela zdarma a to jak uživatelům, kteří používají placené funkce, tak i těm, jenž využívají pouze zdarma dostupnou verzi Gemini. Aplikaci si můžete stáhnout přímo na gemini.google. Na MacOS si pak můžete aplikaci spustit klasicky kliknutím na její ikonku a nebo také pomocí klávesové zkratky, která je velmi podobná té, jenž používáte pro spouštění spotlight vyhledávání. Stačí stisknout Option a mezerník a okamžitě máte k dispozici takzvaný minichat. Pro kompletní rozhraní aplikace pak stačí stisknout Option+Shift+mezerník.