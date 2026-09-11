Český top skateboardista Martin Pek: Jakmile jsem nasedl do vlaku Apple, už jsem nevystoupil

Martin Pek patří mezi nejvýraznější tváře české skateboardové scény a zároveň mezi sportovce, kteří dokázali přenést svůj svět i mimo samotný skatepark. Skateboarding pro něj není jen sport, ale také způsob tvorby, komunikace a životní styl, ve kterém hrají důležitou roli obraz, video, hudba i kontakt s komunitou.
Moderní technologie jsou pro něj přirozenou součástí každodenního fungování. iPhone používá při natáčení a focení, MacBook při střihu videí a práci, sluchátka při tréninku i komunikaci a chytré nástroje mu pomáhají sledovat regeneraci, spánek i celkové nastavení těla. Právě propojení sportu, technologií a tvorby obsahu ukazuje, jak se dnes může život profesionálního skateboardisty odehrávat nejen na prkně, ale i v digitálním prostoru. A právě z tohoto důvodu jsme se jej rozhodli vyzpovídat pro náš magazín.
V rozhovoru jsme se bavili o tom, proč mu vyhovuje ekosystém Applu, jak přemýšlí nad sociálními sítěmi, co pro něj znamená kontakt s fanoušky i kde si naopak hlídá hranice soukromí. Došlo také na online hate, význam fotek a videí ve skateboardingu i na představu technologie, která by sportovcům dokázala nejvíc změnit život.
Jakou roli hrají technologie ve vašem běžném dni, když zrovna nejste na skejtu?
Jsem milovník moderních technologií, takže se snažím sledovat výdobytky doby. Moderní technologie používám ve všech ohledech svého života. Ať už je to vychytaný sound systém doma, moderní auto od mého partnera Leapmotor, nebo PS5 Pro na hraní a odpočinek.
Jste spíš člověk, který rád zkouší každou novinku, nebo si techniku vybíráte hlavně podle toho, jestli vám skutečně usnadní život?
Kdybych měl nekonečně času, rád bych si vyzkoušel všechno. Čas je ale bohužel omezený, takže si vybírám věci a produkty, které zapadají do mojí životní koncepce.
Co od zařízení Apple používáte nejvíc a proč vám zrovna vyhovují?
iPhone 17 Pro Max používám na každodenní natáčení, focení a běžné fungování. MacBook Pro na stříhání videí a běžnou práci a AirPods ke cvičení, skateboardingu a komunikaci. K počítači mám Magic Mouse a klávesnici. Díky vlastnímu ekosystému a propojení všech zařízení je to pro mě jasná volba. Jakmile jsem jednou nasedl do vlaku Apple, už jsem nevystoupil. Testoval jsem i jiná zařízení, ale nic mi nesedlo tak dobře kombinací užitnosti i vizuální stránky.
Máte nějakou aplikaci nebo digitální vychytávku, bez které byste se dnes už těžko obešel?
Už přes čtyři roky používám náramek Whoop s jejich aplikací, kde vidím, jak regeneruji, spím a podobně. Díky tomu se snažím respektovat svoje fungování, spánek i tréninky. Dost mi to otevřelo oči, hlavně co se týká spánku.
Pomáhá vám telefon nebo chytré hodinky při tréninku, cestování či organizaci závodů?
Při trénincích poslouchám muziku, která je absolutně nedílnou součástí mého života. Hudbu miluju, a proto na různé aktivity poslouchám různé žánry.
Sociální sítě jsou pro sportovce skoro nutnost. Berete je víc jako prostor pro tvorbu, kontakt s fanoušky, nebo pracovní nástroj?
Kombinuji všechno dohromady. Byl jsem hodně dlouho ve škatulce čistě skateboardingu a komunita těžce odpouští, když se člověk trhne a začne tvořit i vlastní věci. Mě to ale strašně osvobodilo. Baví mě tvořit a dělá mě šťastným, když se mi povede video, které mám v hlavě, a pak vyjde přesně tak, jak chci. Myslím si, že hodně času trávím i komunikací s fanoušky, protože když si dají práci s tím mi napsat, chci jim odpovědět. Musí to ale být otázka, ne jedno z klasických „ahoj“ s očekáváním, co se bude dít. Na to nereaguji.
Co vás na sociálních sítích baví a co vám naopak vadí nejvíc?
Baví mě vzdělávat se v různých oblastech. Co mi naopak vadí, je anonymní hate. Nevím, proč by měl být problém přihlašovat se přímo přes svoje jméno a údaje, aby bylo zřejmé, kdo píše a co na sítích vytváří. Mohlo by se tím předejít nejen hatům, ale i trestným činům, protože by bylo jasné, kdo co kde vytváří.
Jak přemýšlíte nad tím, co sdílet ze soukromí a co si raději nechat jen pro sebe?
Jakmile popularita stoupala do tisíců, začalo mi být jasné, že mít nějaké soukromí je důležité. Snažím se tedy nepostovat stories v reálném čase a neukazovat, kde se zrovna nacházím.
Skateboarding je hodně vizuální. Jak důležitou roli pro vás hrají fotky a videa, tedy natáčení vlastních jízd i sledování zahraniční scény?
Je to naprosto zásadní. Foto a video jdou se skateboardingem ruku v ruce od samého začátku. Ať už jde o fotky ve skate časopisech, nebo videoprofily, které se natáčejí na ulici. Teď natáčím už i hodně věcí ze skateparků, takzvané spotchecky, kde ukazuji, jak vypadají různé, většinou nejnovější skateparky v Česku, a snažím se tím inspirovat k pohybu.
Kdybyste mohl vymyslet jednu technologii, která by skateboardingu nebo životu sportovce opravdu pomohla, co by uměla?
Pomáhala by stoprocentně a okamžitě regenerovat jakoukoli část těla. To je u sportu nejzásadnější: trénovat a dát se co nejrychleji dohromady.
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